Google создал чип, который 'может быть в более миллиарда раз быстрее' самых быстрых суперкомпьютеров

Google создал новый квантовый вычислительный чип, который может быть по крайней мере в миллиард раз быстрее уже существующих самых быстрых традиционных суперкомпьютеров. Новое поколение квантовых компьютерных разработок было названо Google Willow.

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По словам компании, эта разработка является результатом попыток преодолеть ключевые проблемы, которые сдерживали квантовые вычисления. Google пишет The Independent, Google уверен, что квантовый компьютер может решить проблему за пять минут, на что традиционному суперкомпьютеру понадобится больше времени, чем история Вселенной.

Квантовые компьютеры могут быть намного быстрее традиционных, но имеют множество сложных и часто таинственных функций, которые необходимо исправить, прежде чем их можно будет создавать и использовать надежно. Google является одной из целого ряда компаний, наряду с IBM и Microsoft, работающих над преодолением этих проблем в надежде построить квантовый компьютер, который действительно может работать.

В настоящее время система все еще может использоваться только для математической задачи, не имеющей явного коммерческого использования. Но Google надеется, что последнее поколение станет шагом к потенциально трансформационному использованию квантовых компьютеров в таких областях, как медицина, искусственный интеллект, химия аккумуляторов и т.д.

Новинка появилась благодаря новому чипу под названием Willow, имеющему 105 "кубитов", являющихся строительными блоками квантовых компьютеров. Кубиты быстры, но подвержены ошибкам, потому что их может сдвинуть с места что-то столь малое, как субатомная частица от событий в космосе. Чем больше кубитов упаковано на чипе, тем больше ошибок может привести к тому, что чип будет ничем не лучше обычного компьютерного чипа. Поэтому с 1990-х годов учёные работают над квантовой коррекцией ошибок.

И вот, по словам Google, они нашли способ соединить кубиты чипа Willow таким образом, чтобы уровень ошибок снижался при увеличении количества кубит. Компания также заявляет, что может исправлять ошибки в режиме реального времени, что является ключевым шагом на пути к практическому применению квантовых машин.

"Мы достигли точки безубыточности", – прокомментировал в интервью Хартмут Невен, возглавляемый подразделением Google Quantum AI.

Также Google сказал, что они сосредоточены на создании самых надежных кубитов, которые только могут быть, несмотря на то, что некоторые конкуренты работают над производством чипов с большим количеством кубитов.

Google производил свои предыдущие чипы на совместном предприятии в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре, но построил собственный специальный завод для производства чипов Willow. Представители компании уверены, что новое оборудование ускорит скорость производства будущих чипов Google, охлаждаемых в огромных холодильниках, называемых криостатами, для проведения экспериментов.

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