Голубая суперлуна поразила мир: фото и видео яркого астрономического события

Вчера вечером, 19 августа, в разных частях света наблюдали за редким астрономическим явлением – голубой суперлуной. И хотя цвет августовского полнолуния был традиционным, ее размер и яркость поражали.

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Эта голубая суперлуна является первой из четырех последовательных суперлун 2024 года. Чтобы не упустить такое яркое космическое событие, Space.com предлагал наблюдать за его восхождением в прямой трансляции.

Суперлуны особенно удивительны, поскольку они происходят, когда Луна находится в пределах 90% от своего ближайшего приближения к Земле. Именно поэтому она выглядит на 30% ярче и на 14% больше обычной.

Любители ярких астрономических явлений наблюдали за голубой суперлуной по всему миру.

И еще одно яркое фото голубой суперлуны, которую еще называют Осетровой, из США.

По данным NASA, около 25 процентов всех полных Лун являются суперлунами, но только 3 процента полных Лун являются голубыми.

Правда, о цвете здесь речь не идет. Голубая Луна – это лишь срок, когда мы видим полнолуние дважды в течение одного месяца. Но такое явление довольно редко и нерегулярно, в среднем каждые 10 лет. Следующие суперголубые Луны пройдут в паре в январе и марте 2037 года.

OBOZ.UA уже писал, что над Украиной можно наблюдать редкое явление – голубую суперлуну.

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