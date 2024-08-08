Главный звездопад года. NASA призвало американцев покинуть дома во время метеорного потока Персеиды

Пик активности главного звездопада 2024 года Персеиды ожидаем уже 11-12 августа. NASA призвало американцев покинуть дома во время метеорного потока, чтобы не пропустить это грандиозное действо.

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По словам ученых, метеорный поток Персеиды может производить от 50 до 100 вспышек в час. Однако в космическом агентстве отметили, что огни города могут затмить космическое шоу, поэтому лучше ехать на открытую местность, пишет DailyMail.

Что такое Персеиды

Персеиды – это метеоритный дождь, который происходит ежегодно, когда орбита Земли пересекается с орбитой кометы Свифта-Таттла. Пролетая в небе с максимальной скоростью 42 километра в секунду, комета оставляет след пыли и обломков, которые сгорают в нашей атмосфере и создают метеорный поток Персеид.

Метеорный дождь Персеиды начался 14 июля и продлится до 1 сентября. Но его самая обильная фаза будет именно в эти выходные.

Как наблюдать за Персеидами

Персеиды названы в честь созвездия Персея, расположенного в Северном полушарии. Чтобы увидеть звездопад, необходимо сосредоточиться на этом созвездии. На небе оно располагается рядом с более ярким и более известным созвездием Кассиопеи.

В этом году Луна будет видна на 50% во время пика звездопада и она зайдет около полуночи, что обеспечит идеальные условия для наблюдений за ярким космическим дождем. Так что "душ" метеоритов можно будет увидеть после полуночи и до рассвета.

В американском космическом агентстве отмечают, что для наблюдения необходимо найти темную местность, подальше от уличных фонарей. "Попробуйте добраться до самого темного места, которое только возможно. Чем темнее там, где вы находитесь, тем больше метеоров вы увидите, что полосуют по небу", – сказали ученые NASA.

Астрологи также советуют уехать за пределы города на открытую местность. "Проверьте местный прогноз погоды перед поездкой, чтобы убедиться, что облака или дождь не мешают вашему обзору. И обязательно возьмите теплую одежду, спрей от насекомых и все, что вам может понадобиться, чтобы чувствовать себя комфортно", – говорят эксперты.

А еще ученые отмечают, что при наблюдении за звездами не стоит смотреть на телефон или любой другой источник белого света. Это нарушит ночное видение и усложнит наблюдение за метеорами.

По словам экспертов, для просмотра Персеид не нужен опыт и специальные устройства, вроде биноклей или телескопов. А только хорошее настроение, теплый плед и чашка вкусного какао.

Ранее OBOZ.UA писал, что самый известный метеоритный поток Персеиды "зажжет" небо.

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