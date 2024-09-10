Гигантского аллигатора поймали в США: его едва удержали шесть охотников. Фото

В США поймали гигантского аллигатора. Зверь длиной более 4 метров и весом 365 килограммов попал в сети в реке Язу, которая простирается через Миссисипи и Луизиану.

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Команда из шести охотников призналась, что они боролись с великаном около часа, прежде чем одолеть 60-летнего аллигатора. А после вылова добычу решили просто съесть, пишет DailyMail.

В Миссисипи ежегодно проходит сезон охоты на аллигаторов. В охоте 2024 года, которая завершилась вчера, приняли участие более 3700 человек, в среднем по пять-шесть человек в каждой команде.

Согласно правилам штата, охотники могут ловить до двух аллигаторов более 1.2 метра длиной, но только один может быть длиннее 2 метров. Участники ловли могут забрать домой свой "приз" и впустить его на "кошельки, ремни или еду".

Самым большим трофеем в этом году стал аллигатор длиной более 4 метров и весом 365 килограммов. Охотникам даже не помешал проливной дождь во время охоты.

"Мы сидели во время муссона более 3 часов, сломали 2 шеста, несколько раз почти попали в список погибших и все же нам удалось поймать этого монстра", – рассказала одна участница команды охотников Меган Сассер.

Неизвестно, какие инструменты были использованы для захвата аллигатора, но по правилах, охотники могут использовать все, начиная от крюков и гарпунов и даже огнестрельного оружия.

После удачной охоты команда-победителей сделала несколько фотографий с бездыханной тушей и отвезла его в местную мясоперерабатывающую компанию Red Antler.

"За последние пять лет мы здесь, в Red Antler, обработали около 3000 аллигаторов. Но видели лишь двух, которые превышали 4 метра в длину", – сказал владелец Red Antler Processing Шейн Смит.

Команда забрала большую часть мяса домой, а остальные пожертвовала Hunter Harvest, некоммерческой организации, которая передает выловленное и добытое мясо нуждающимся семьям.

Меган Сассер опубликовала фотографию со своим трофеем в сети Facebook. Однако не все читатели одобрительно откликнулись на охоту женщины. Некоторые пользователи сети возмущались и писали: "Этому аллигатору потребовалось не менее 50 лет, чтобы стать таким большим. Таков позор. Он хорошее животное!".

По словам зоозащитников, самый большой аллигатор, когда-либо зарегистрированный, имел длину 5.8 метров и весил больше тонны, когда его поймали в Луизиане в 1890 году.

А самый большой хищник в Миссисипи был убит в 2023 году. Он был на 70 сантиметров длиннее того, что поймали в этом году.

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