Фото тюленей, которые сладко спят на льдинах возле "Вернадского", очаровали сеть
Украинские исследователи со станции "Академик Вернадский" в очередной раз радуют любителей природы невероятными кадрами из Антарктики. В продолжение предыдущих историй об отдыхе тюленей на льдинах, полярники показали еще замечательные фото этих лежек вблизи, которые сразу же завоевали сеть.
Биолог 29 УАЭ Татьяна Баглай сделала несколько снимков тюленей-крылеидов во время морского выезда. Фотографии полярного релакса исследовательница опубликовала на странице "Национальный антарктический научный центр" в сети Facebook.
"Тюлени-крылеиды являются пагофилами, то есть любителями льда. Вся их жизнь тесно связана со льдом: на ней они отдыхают, рожают и вскармливают малышей", – отметили в сообщении полярники.
Среди тюленей, живущих в районе станции "Академик Вернадский", ледолюбами также тюлени Ведделла и морские леопарды.
Но поскольку именно крилеиды – многочисленные тюлени Антарктики, то их катание на льдинах и обломках айсбергов украинские исследователи видят чаще всего.
"Смотрим на фото и даже немного завидуем, как же сладко спят эти толстячки", – подписали фото биологи "Вернадского".
"Так сладко спят на льдине...брррр...и совсем не холодно!", – прокомментировала сообщение одна подписчиков страницы на Facebook.
Ранее OBOZ.UA писал, как тюлени релаксируют, а пингвины охотятся возле Вернадского.
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