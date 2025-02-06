Тюлени релаксируют, а пингвины охотятся: возле 'Вернадского' запечатлели интересную картину. Видео

У полярной станции "Академик Вернадский" украинские исследователи зафиксировали интересную картину. Несколько тюленей улеглись на льдину и релаксируют, а вокруг них отчаянно охотится стая пингвинов.

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Таких путешественников, как тюлени-крилеиды, которые удобно устроились на куске айсберга, часто можно увидеть вокруг "Вернадского", отмечают полярники под опубликованным видео Виталия Каминского на странице "Национальный антарктический научный центр" в сети Facebook. Особенно такую картину часто фиксируют антарктической весной.

"Пока кто-то лениво отдыхает на льдине, некоторые активно охотятся в океане", – отмечают исследователи с украинской научной станции.

На первый взгляд, может показаться, что тюлени используют глыбу льда для путешествий. Однако, по словам полярников, для тюленей айсберги – не транспортное средство, а удобное место отдыха.

"Иногда они могут отдыхать и на берегу, однако плавучий лед гораздо удобнее, ведь на него легче выбраться и всегда есть доступ к воде и, соответственно, пище", – отмечают украинские ученые.

Тюлени релаксируют на льдинах как наедине, так и группами – иногда таких лежебоков может быть несколько десятков. А вот эти крилеиды, которые на видео, "делят апартаменты" на четырех, отмечают полярники "Вернадского".

И пока у тюленей-крылеидов длится тихий час, в океане вокруг без устали добывают себе пищу пингвины. "Вы можете видеть на видео их небольшую стайку, которая то и дело выпрыгивает из воды и ныряет снова, как дельфины", – описывают ролик исследователи.

Ранее OBOZ.UA писал, что тюлень и баклан, пытавшиеся уединиться на айсберге в Антарктике, стали звездами сети.

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