Физик разгадал 'парадокс убитого дедушки' и доказал возможность путешествий во времени

Физик из американского Университета Вандербильта утверждает, что разгадал "парадокс убитого дедушки". Это, теоретически, может сделать путешествия во времени возможными.

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Путешествия во времени отвергли как невозможные частично именно из-за печально известного "парадокса дедушки", который спрашивает, родится ли человек, который путешествуя во времени убьет своего предка. Однако новое исследование может решить эту проблему, пишет LiveScience.

Сочетая общую теорию относительности, квантовую механику и термодинамику, исследование демонстрирует, что путешествия во времени могут быть возможны, говорят эксперты.

Физика временных петель

По словам ученых, общее понимание времени основывается на физике Ньютона, где события линейно продвигаются от прошлого к будущему. Но теория относительности Эйнштейна ставит под сомнение это интуитивное предположение. Ведь показывает, что ткань пространства-времени может вести себя таким образом, что противоречит здравому смыслу, о чем свидетельствуют такие явления, как черные дыры.

Одним из самых интересных предположений является потенциальное существование замкнутых кривых – путей в пространстве-времени, которые возвращаются назад, теоретически позволяя путешественнику вернуться в прошлое, говорят ученые.

"В общей теории относительности все формы энергии и импульса действуют источники гравитации, а не только масса. Это означает, если материя вращается, она может "тянуть" за собой пространство-время", – сказал физик из Университета Вандербильта, автор исследования Лоренцо Гавассино.

Во Вселенной, где вся материя вращается, пространство-время может стать настолько обезображенным, что время фактически изгибается назад, образуя петлю. Космический корабль, путешествующий по такой петле, теоретически мог бы вернуться к начальной точке не только в пространстве, но и во времени, предполагает ученый.

Парадоксы путешествий во времени

Одна из самых больших проблем для путешествий во времени заключается в парадоксах, которые они создают, как вот "убитого дедушка", что является лишь одним из примеров, говорит исследователь.

"На самом деле закон роста энтропии – термодинамическая величина, измеряющая степень беспорядка в системе – единственный закон физики, который различает прошлое и будущее. Известно, что энтропия является единственной причиной, почему мы помним прошлые события и не можем предсказать будущие", – сказал Гавассино.

Квантовое решение парадоксов

Черпая вдохновение в работе физика Карло Ровелли, Гавассино продемонстрировал в своем исследовании, что поведение термодинамики принципиально меняется на замкнутой часообразной кривой. В такой петле возникают квантовые флуктуации, которые могут стереть энтропию - процесс, принципиально отличный от того, что мы испытываем в повседневной жизни.

По словам физика, эти колебания могут иметь драматические последствия для путешественника во времени. Например, когда энтропия уменьшается, воспоминания человека могут исчезнуть, а старение вернется вспять. "Это явление может даже сделать необратимые события, такие как убийство дедушки, временными во временной петле, полностью сводя на нет парадокс", – предположил исследователь.

"Я применил стандартную структуру квантовой теории механики и продемонстрировал, что самосогласованность истории естественным образом вытекает из квантовых законов", – подчеркнул Гавассино.

Теоретические и практические последствия

Хотя выводы Лоренцо Гавассино предлагают убедительную теоретическую основу для путешествий во времени, остается открытым вопрос: существуют ли на самом деле замкнутые часообразные кривые в реальной Вселенной? Большинство физиков настроены скептически по этому вопросу.

Однако эксперты говорят, что работа Гавассино ценна для расширения границ человеческого понимания Вселенной.

Напомним, что "парадокс убитого дедушки", который впервые был описан писателем-фантастом Рене Баржавелем в книге 1943 года "Неосмотрительный путешественник", заключается в следующем: предположим, что человек с помощью машины времени отправился обратно в прошлое и убил своего биологического деда до того, как последний встретил бабушку путешественника.

В результате один из родителей путешественника (и, как следствие, сам путешественник) никогда бы не был рожден. Это означает, что он в конечном итоге не мог бы путешествовать во времени, что в свою очередь означает, что его дед остался бы жив и путешественник был бы рожден, а это позволило ему путешествовать во времени и убить своего дедушку. Таким образом, каждая возможность предполагает отрицание самой себя, создавая логический парадокс, пишет Википедия.

OBOZ.UA ранее писал, что ученые выдвинули теорию, отрицающую шанс изменить судьбу.

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