Фантастическое зрелище: астронавты МКС сняли полярное сияние. Видео

Астронавты на борту Международной космической станции сняли впечатляющее южное полярное сияние, которое двигалось под кораблем. Явление наблюдали во время полета над южным полушарием после недавней солнечной активности.

Видео дня

На кадрах видно, как зеленое сияние извивается над атмосферой Земли. Особенность этого явления была в том, что оно не просто мерцало на горизонте, а будто "скользило" прямо под астронавтами.

Астронавт Джессика Меир, которая поделилась видео, отметила, что это сияние отличалось от других, которые она видела ранее.

"В отличие от предыдущих полярных сияний, которые я видела, это сияние танцевало и извивалось прямо под нами, устроив настоящее шоу", – прокомментировала она.

По ее словам, явление имело почти неземную красоту и произвело сильное эмоциональное впечатление. Видео было снято с корабля SpaceX Dragon, что позволило увидеть полярное сияние с особо необычного ракурса – не с поверхности Земли, а с орбиты.

Главные истории дня

Световое явление связывают с повышенной солнечной активностью, которая наблюдалась 3 июня. Тогда на Солнце произошли корональные выбросы массы из активной области AR 4455. Один из выбросов догнал предыдущий, после чего они объединились и вызвали магнитную бурю.

Эта буря не была достаточно сильной, чтобы полярные сияния можно было увидеть в значительно более низких широтах. Однако в южном полушарии явление оказалось очень ярким и зрелищным.

Полярное сияние возникает тогда, когда заряженные частицы от Солнца взаимодействуют с магнитным полем Земли и верхними слоями атмосферы. Именно поэтому в небе появляются световые полосы и волны, которые могут иметь зеленый, розовый, фиолетовый или красноватый оттенок.

С орбиты такие явления выглядят особенно эффектно: астронавты видят не только само сияние, но и тонкую линию атмосферы, темный космос и изгиб Земли. Именно поэтому видео с МКС часто воспринимаются как одни из самых красивых кадров нашей планеты.

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