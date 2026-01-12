Уникальное природное явление: лучшие места на Земле, где можно увидеть северное сияние в 2026 году

Одним из самых впечатляющих природных явлений по праву считается северное сияние. Увидеть, как все небо окрашивается меняющимися разноцветными огнями, выпадает далеко не каждому.

Видео дня

Однако если судьба ненадолго занесла вас за Северный полярный круг – упустить шанс получить впечатление на всю жизнь точно не стоит. Что нужно знать, чтобы точно не пропустить "встречу" с полярным сиянием, а также девять мест, где это явление выглядит особенно потрясающе, раскрыло издание Lonely Planet.

Что такое северное или полярное сияние

Северное сияние, или, как куда поэтичнее назвал в свое время его Галилео Галилей, Aurora Borealis (в честь богини рассвета Авроры и греческого бога северного ветра Борея) – это природное явление, обычно наблюдаемое за Северным полярным кругом. Однако после достижения Солнцем пика 11-летнего цикла активности в 2024 году участились сообщения о том, что видно это впечатляющее зрелище и значительно южнее – вплоть до штата Флорида в США.

Поэтому сейчас шансы полюбоваться им вживую для путешественников значительно возрастают.

Специалисты утверждают, что полярные сияния возникают из-за взаимодействия заряженных частиц Солнца с магнитным полем Земли.

"Этот процесс возбуждает атомы газа в нашей атмосфере, которые высвобождают свет, когда они успокаиваются", – объясняет директор планетария Абрамса в Университете штата Мичиган (США) Шеннон Шмолл.

Различные газы приводят к появлению различных цветов, создавая основу для "психоделических балетов", которые окрашивают небо в зеленые, фиолетовые, синие, красные или желтые цвета.

Это явление происходит в области, которая называется авроральный овал или авроральная зона. В северном полушарии в нее входят американская Аляска, север Канады, скандинавские страны и часть РФ. И в зависимости от силы солнечных бурь, которые высвобождают огромное количество заряженных частиц, зона может смещаться.

Шансы на то, что путешественникам удастся увидеть полярное сияние в 2026-м, по оценкам специалистов, все еще высоки. Увеличит их несколько простых правил, сформулированных американским Национальным управлением океанических и атмосферных исследований:

Избегать яркого света и держаться вне озаренных огнями городов , которые "глушат" северное сияние.

, которые "глушат" северное сияние. Не планировать путешествие в полнолуние : лучше свериться с лунным календарем и отправляться на поиски северного сияния, когда ночное светило будет иметь форму полумесяца.

: лучше свериться с лунным календарем и отправляться на поиски северного сияния, когда ночное светило будет иметь форму полумесяца. Выбрать правильное время и сезон: пик наблюдений обычно приходится на период между 22:00 и 02:00 по местному времени, с определенной корректировкой в соответствии с сезоном. Лучшими же датами для наблюдения считаются дни, близкие к весеннему и осеннему равноденствию, 20 марта и 22 сентября. А вот самым неблагоприятным сезоном является лето.

пик наблюдений обычно приходится на период между 22:00 и 02:00 по местному времени, с определенной корректировкой в соответствии с сезоном. Лучшими же датами для наблюдения считаются дни, близкие к весеннему и осеннему равноденствию, 20 марта и 22 сентября. А вот самым неблагоприятным сезоном является лето. Учитывать погоду. Перед планированием путешествия лучше убедиться, что в точке назначения ожидается ясная погода, а также что прогнозируются солнечные бури.

Перед планированием путешествия лучше убедиться, что в точке назначения ожидается ясная погода, а также что прогнозируются солнечные бури. Тщательно подойти к выбору места для наблюдения: чем ближе к Арктике – тем выше шансы. Увеличить их еще поможет многодневное пребывание.

Где можно увидеть северное сияние в 2026 году

Вестфирдир в Исландии

Вероятность увидеть полярное сияние в этой стране, расположенной на южном краю Полярного круга, достаточно высока. Однако чем севернее заедет путешественник – тем выше шансы. В частности, удачным выбором станет самый северный остров страны Вестфирдир: ночи там длиннее, а облачность обычно ниже, чем на остальной территории Исландии. К тому же, световое загрязнение на полуострове – минимальное.

Lonely Planet советует путешественникам путешествие к горе Болафьядл (635 м) возле неофициальной "столицы" полуострова, лучше заказать ночную обзорную экскурсию с местным гидом.

Лучшее время для посещения Исландии для наблюдения за полярным сиянием – с конца сентября до начала апреля.

Фэрбенкс, Аляска

Как и в предыдущей локации, для этого уголка американского штата характерен минимальный световой шум, а его расположение под овалом полярного сияния делает его отличным местом для наблюдения за этим явлением. По словам местных гидов, если путешественник проведет в городе три ночи, есть 90% вероятность того, что он увидит потрясающее природное "шоу".

К тому же, в часе езды на восток от Фэрбенкса можно понежиться в геотермальных водах.

Сезон полярного сияния на Аляске обычно длится с конца августа до конца апреля. Чтобы получить лучшие возможности, планировать поездку лучше с ноября по февраль, когда ночи самые длинные.

Абиску, Швеция

Расположенное в 200 км к северу от Полярного круга, сельское поселение Абиску расположено у подножия двух гор, создающих ночью безоблачный микроклимат. В результате образовалась "Голубая дыра" с исключительной четкостью для наблюдения за небом.

Туда организовывают зимние экскурсии на внедорожниках. Также есть возможность подняться на смотровую башню станции Aurora Sky Station , где северное сияние можно увидеть примерно 70% ночей, когда она открыта.

Сезон северного сияния в Абиску длится с конца сентября до марта.

Йеллоунайф, Канада

Этот город расположен в центре овала полярного сияния. Находясь здесь в течение трех дней, обещают в местной туристической службе, увидеть удивительное явление можно с вероятностью в 98%.

Лучшее время для посещения Канады ради наблюдения за полярным сиянием – с середины августа до конца сентября при мягкой погоде или с середины ноября до начала апреля.

Тромсе, Норвегия

Норвегия расположена за Северным полярным кругом, поэтому для экспедиции к полярному сиянию лучше всего отправиться на север. На архипелаге Шпицберген зимняя полярная ночь дает посетителям дополнительное время, чтобы увидеть солнечные бури, пылающие над тундрой. Также здесь можно увидеть белых медведей.

Однако для тех, кто все же хочет оставаться ближе к цивилизации, портал советует поехать в крупнейший город в этой части Норвегии – Тромсе. Идеально, если путешественники обратятся за помощью к местным гидам, от которых можно узнать много интересного – даже если с северным сиянием не повезет.

Лучшее время для посещения Тромсе и наблюдения за северным сиянием – с середины сентября до середины апреля.

Рованиэми, Финляндия

Столица финской Лапландии, Рованиеэми, прославилась как "родина Санта-Клауса". А благодаря расположению города в нескольких милях к югу от Полярного круга, здесь с высокой вероятностью можно увидеть северное сияние. Также здесь предлагают несколько необычное "развлечение": плавание на льду.

В Лапландии увидеть северное сияние вероятнее всего, начиная с конца августа, но пик сезона для посещения Лапландии длится с октября по март. Однако лучше не выбирать для путешествия рождественские праздники: в этот период проживание здесь становится в разы дороже.

Парк Dark Sky в Мичигане, США

В нескольких милях к западу от города Макино Сити, расположен Международный парк Dark Sky – главное место на озере Мичиган для наблюдения за полярным сиянием. Над этим заповедником площадью 600 акров – темное, как смола, небо, необходимое для наблюдения – даже фонарики должны быть тонированы в красный цвет, чтобы не нарушить крайне важную для атмосферного чуда темноту.

В парке действуют бесплатные астрономические программы, можно также отправиться на прогулку к расположенному на территории озера самостоятельно. Следует лишь учесть, что количество мест для проживания на территории парка ограничено, поэтому остановиться можно в Макино Сити.

Лучшие месяцы для путешествия для "охотников" за северным сиянием – октябрь, ноябрь и апрель.

Оркнейские острова, Шотландия

Шансы увидеть северное сияние здесь – ниже, чем за Полярным кругом, однако они все же достаточно высоки. Чтобы увеличить вероятность, что путешествие не будет напрасным, в Lonely Planet советуют присоединиться к группе Orkney Aurora Group в Facebook, чтобы получать информацию о потенциальных наблюдениях.

Искать полярное сияние лучше вблизи древних Стоячих Камней Стеннесса или над 5000-летним курганом Вайдфорд-Хилл, которые создают мифический фон для наблюдений.

Период с октября по март – лучшее время для наблюдения за северным сиянием в Шотландии. Это также низкий сезон на Оркнейских островах, что позволит потратить на проживание меньше средств.

Кангерлуссуак, Гренландия

Кангерлуссуак, город на берегу фьордов в западной Гренландии, предлагает возможность увидеть "тройное полярное сияние". Город расположен чуть севернее Северного полярного круга, почти без светового загрязнения и имеет до 300 ночей без облаков в год.

Несмотря на удаленность, Кангерлуссуак является одним из самых доступных городов в Гренландии: местный аэропорт принимает прямые рейсы из Копенгагена.

В ожидании полярного сияния туристы могут здесь исследовать дикую природу: прогуляться по Гренландскому ледниковому щиту, проехаться на собачьих упряжках или увидеть овцебыка.

Самые высокие шансы заметить полярное сияние с конца августа по апрель, особенно с ноября по февраль, когда Кангерлуссуак погружается в темноту почти на 24 часа в сутки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал интересные факты о гавайском языке, которые мало кто знает. В частности, азбука там имеет всего 13 букв.

Также мы сообщали, что NASA впервые в истории проведет медицинскую эвакуацию с МКС: такая необходимость возникла из-за проблем со здоровьем у одного из астронавтов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!