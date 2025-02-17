Это оскорбляет их чувства: ветеринар назвал четыре вещи, которые не следует делать с собаками

Австралийский ветеринар доктор Эван назвал четыре вещи, которые владельцам собак не следует делать со своими домашними животными. По его словам, это может повредить их чувствам и оказать негативное влияние на их пищеварение.

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Эксперт выразил свой профессиональный взгляд в социальной сети TikTok, давая ответ на другое популярное видео под названием "Пять удивительных вещей, которые могут задеть чувство вашей собаки". В частности, объяснив, как собаки испытывают те или иные эмоции, например гнев, пишет Irish Star.

Злиться на собаку неполезно

По словам ветеринара, злость на собаку скорее нанесет больше вреда, чем пользы. Ведь они не понимают гнев так, как люди. "Гнев не учит вашу собаку вести себя правильно. Он просто учит ее бояться вас", – объясняет доктор Эван.

Не забирайте у собаки еду

Попытка отобрать у собаки пищу приведет к тому, что она попытается быстрее ее проглотить, а это может вызвать проблемы с пищеварением.

Личные границы

Собаки могут сильно обидеться, если хозяева будут постоянно отталкивать их от себя. Например, когда пес пытается добиться внимания или хочет облизать хозяина. Для того чтобы избежать таких ситуаций, лучше с первых дней приучать к личным границам. Чтобы собака понимала, когда и в какой ситуации возможны нежности и проявления любви, а когда нет.

Никогда не дразните собак

Не стоит дразнить собаку, даже играя. Например, лезть ему в морду, когда он спит или цеплять за хвост. Такое поведение заставляет вашу собаку чувствовать себя в смятении, и это действительно может вызвать у них стресс.

Кроме перечисленных пунктов, ветеринар отмечает важность наблюдения за своими домашними животными, за их поведением. Например, подчеркивает, что постоянное почесывание ушей или лап может свидетельствовать о том, что у вашего любимца пищевая или сезонная чувствительность.

"Если вы не будете обращать внимание на самочувствие вашей собаки, это может повредить его чувствам и повлиять на его долгосрочное физическое здоровье", – уточняет эксперт.

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