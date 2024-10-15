Это делают все. Ученые назвали простую ежедневную привычку, заставляющую нас уставать все время

Современный человек часто может жаловаться на чувство усталости, даже несмотря на отсутствие физической активности. И учёные выяснили, что это не случайно.

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С того момента, как человек просыпается, его жизнь полна решений – от мысли о чем позавтракать, до проверки не забыл ли он зарядить телефон. И несмотря на то, что эти решения достаточно просты, исследования показывают, что они могут перегружать наш мозг, пишет MailOnline. Отсюда и возникает постоянное чувство усталости, влияющее на нашу способность мыслить четко.

Ученые объясняют, что когда мы что-то решаем, мозг посылает электрический сигнал между областями мозга вдоль проволочных структур, называемых нейронами. Но для того чтобы отправлять эти сообщения, ему нужно химическое вещество мозга, которое называется глутамат, нейромедиатор.

Исследователи обнаружили, что при принятии решения это химическое вещество глутамат накапливается. А оставаясь в мозгу она засоряет его, и, после решения новых и новых задач, эффект становится все хуже.

Для проведения этого исследования эксперты Парижского института мозга во Франции измерили уровень этих химических веществ в мозге и их влияние на выполнение сложных задач.

Они сосредоточились на части мозга, которая называется латеральной префронтальной корой – часть мозга, которая решает сложные задачи и принимает решения. В исследовании приняли участие 40 человек, выполнявших задания на память в течение шести часов, лежа на МРТ-сканере.

Одна из задач включала наблюдение за последовательностью чисел, появляющихся на экране, и определение того, текущее число совпадает с предыдущим. Легчее задание получили 14 человек, а тяжелее – 26.

Глутамат вместе с восемью разными химическими веществами мозга измеряли в нескольких точках во время когнитивных упражнений.

Однако в результате ученые выяснили, что в завершение эксперимента обе группы имели одинаковый уровень глутамата в латеральной префронтальной коре по сравнению с началом эксперимента. То есть на накопление вещества в мозге влияет не сложность задач, а их количество.

Эксперты Парижского института мозга во Франции отметили, что сон может помочь восстановить баланс глутамата в мозге, но подчеркнули необходимые дополнительные исследования.

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