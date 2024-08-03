Археологи раскопали римский некрополь на побережье Черного моря: найдено более 1000 ценных артефактов

Турецкие исследователи на побережье Черного моря обнаружили обширный римский некрополь. Во время раскопок найдено около 200 захоронений и более тысячи ценных артефактов.

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По словам археологов, им удалось раскопать большую аллею, уставленную саркофагами, в древнем городе Тиос. И это уникальное открытие, поскольку до сих пор не находили столь крупных некрополей в этом регионе, пишет Heritage Daily.

Город Тиос, названный в честь его основателя священника в VII веке до н. э., был древней греческой колонией. Он расположен вблизи современного порта Филос в Турции. В отличие от других греческих колоний вдоль побережья Черного моря Тиос хорошо сохранился. Его археологическое наследие дошло до современников.

Турецкие археологи, раскапывавшие древний Тиос, обнаружили большой римский некрополь на восточной стороне города. В настоящее время исследователи раскопали 96 саркофагов, 23 камерных захоронения, 7 цистовых могил, 60 каркасных черепичных могил и более 1300 похоронных принадлежностей.

По словам исследователей, некрополь охватывает огромную территорию и содержит захоронения, датируемые от V века до нашей эры до V века нашей эры. Наиболее активными здесь были захоронения в I-III веках нашей эры. В этот римский период здешнее поселение превратилось в "город мертвых".

"Мы видим, что некрополь был построен по плану, состоящему из улиц, аллей и террас, как город. Но пока ни в одном античном городе Причерноморье не встречалось некрополей такого масштаба. Эта территория имеет очень важное значение для археологии Турции и Черного моря", – сказал руководитель раскопок, профессор из Университета Бартина Шахин Йылдырым.

Археологи также обнаружили аллею размером примерно 500 метров, в которой саркофаги были специально размещены на левой и правой сторонах. Археологи предполагают, что эти погребения принадлежали состоятельным лицам, преимущественно II-III века нашей эры.

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