Эти люди зарабатывают больше: исследование показало связь между привлекательностью и успехом в карьере

Ученые из Института исследования операций и менеджмента в Балтиморе (США) обнаружили поразительную связь между физической привлекательностью и успехом в карьере. Они выяснили, что привлекательные люди зарабатывают на 11% больше, чем их менее красивые коллеги.

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В своем исследовании команда проанализировала карьеру более 40 000 выпускников, получивших степень магистра. Результаты исследования указывают не только на более высокую заработную плату у привлекательных людей, но и на большие шансы получить престижную работу, пишет MailOnline.

"Внешний вид определяет не только начало карьеры, но и ее траекторию на протяжении десятилетий. Эти результаты показывают постоянный и комплексный эффект красоты в профессиональных условиях", – комментирует результаты руководитель исследования профессор Нихил Малик.

С целью количественной оценки привлекательности каждого участника, для проведения исследования ученые использовали искусственный интеллект и наблюдали, как изменялся их успех в карьере, включая зарплату и должность в течение 15 лет.

Результаты показали, что привлекательные выпускники зарабатывали на 2,4 процента больше, чем их менее красивые сверстники. Но для 10 процентов лучших привлекательных людей этот показатель увеличился до более чем 11 процентов. Исследователи описывают этот эффект как "премию за красоту".

Кроме заработной платы, привлекательные люди также на 52,4% чаще занимали престижные должности спустя 15 лет после окончания учебы.

Однако исследователи обнаружили, что преимущества привлекательности значительно отличаются в зависимости от отрасли. Высокую премию красоты показала отрасль менеджмента и консалтинга, где требуется частое социальное взаимодействие. Самый же низкий процент показали технические сферы, включая ИТ и инженерию.

"Это исследование подчеркивает, как предубеждения, связанные с внешностью, сохраняются в формировании карьерных результатов даже для высокообразованных профессионалов", – говорит соавтор исследования профессор Парам Вир Сингх.

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