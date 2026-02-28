Эти 4 объекта могут уничтожить большую часть жизни на Земле: что известно ученым

Большинство космических тел, которые попадают в атмосферу Земли, – крошечные обломки, которые сгорают в небе как метеоры или яркие болиды. Однако иногда случаются значительно большие объекты, способные вызвать масштабные последствия. Именно падение большого астероида 66 миллионов лет назад связывают с вымиранием динозавров.

Видео дня

Сегодня астрономы внимательно следят за опасными околоземными объектами. И хотя крупнейшие из известных астероидов пока не угрожают планете, в далекой перспективе риски все же существуют, информирует издание Ifl Science.

Размер – не единственный фактор, который определяет масштабы разрушений в случае падения. Например, 35,65 миллиона лет назад на Землю упали два астероида диаметром в несколько километров с промежутком всего 25 тысяч лет, однако это не вызвало глобального опустошения.

Среди околоземных объектов (NEO) есть четыре астероида диаметром более 10 километров. Они настолько большие, что в случае столкновения, вероятно, означали бы конец цивилизации. Хотя сейчас они не представляют угрозы, астероиды находятся под влиянием гравитации планет, и эти объекты имеют примерно 50-процентную вероятность стать более опасными в течение миллиарда лет.

Эти четыре крупнейших NEO никогда не пересекают орбиту Земли, поэтому пока они не подходят достаточно близко, чтобы получить статус потенциально опасного объекта (PHO).

Самый большой из них – 1036 Ganymed, каменистый астероид диаметром около 35 километров. Его минимальное расстояние пересечения орбиты с Землей (MOID) составляет 134 расстояния до Луны или 0,34 астрономической единицы (AU), где одна астрономическая единица – это среднее расстояние между Землей и Солнцем.

Объект MOID менее 0,05 AU (7,5 миллиона километров) считается потенциально опасным. В случае Ganymed это расстояние в семь раз больше, поэтому пока угрозы нет. Так же безопасными являются и другие три крупных объекта: 3552 Don Quixote, 433 Eros и 4954 Eric. Don Quixote имеет диаметр 19 километров и MOID 0,33 AU. Eros – 16 километров и MOID 0,15 AU. Eric – 11 километров и MOID 0,19 AU.

Самым большим из известных потенциально опасных астероидов является 4179 Toutatis. Его средний диаметр составляет 2,5 километра, а MOID – 0,0064 AU, что примерно в 2,5 раза больше, чем расстояние между Землей и Луной.

По оценкам NASA, обнаружено около 95% всех околоземных объектов диаметром более 1 километра. Недавно была преодолена отметка в 40 тысяч известных NEO, однако в космосе их гораздо больше.

Наибольшее беспокойство среди экспертов вызывают не плането-убийцы, а так называемые "убийцы городов" – астероиды диаметром около 140 метров. Они могут вызвать масштабные локальные разрушения. Обнаружено почти 12 тысяч из примерно 25 тысяч таких объектов, так что значительная часть до сих пор остается неизвестной.

Человечество уже продемонстрировало возможность менять траекторию астероида благодаря миссии NASA DART. Однако представители агентства недавно заявили, что пока мы не имеем готовой второй миссии подобного типа. Астрономы продолжают наблюдения, и остается надеяться, что опасных объектов они не найдут.

OBOZ.UA писал ранее, как магнитное поле Земли странным образом изменилось 40 млн лет назад.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.