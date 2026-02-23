Магнитное поле Земли странным образом изменилось 40 млн лет назад: существует новая угроза

Магнитное поле Земли не всегда менялось по привычному сценарию, как предполагали ученые. Новое исследование показало, что около 40 миллионов лет назад этот процесс был значительно медленнее и сложнее.

Открытие заставляет пересмотреть представление о безопасности планеты во время будущих магнитных инверсий. Исследователи установили, что в эоценовую эпоху по меньшей мере два переворота магнитного поля Земли продолжались аномально долго. Один из них растянулся примерно на 18 тысяч лет, а другой – по меньшей мере на 70 тысяч, что существенно превышает общепринятую норму.

Древняя аномалия магнитного поля

Всего за последние 170 миллионов лет на планете произошло около 540 изменений магнитной полярности. Традиционно считалось, что каждая из них занимает около 10 тысяч лет, однако новые данные ставят это правило под сомнение.

Результаты работы опубликовали в научном журнале Communications Earth & Environment. Авторы отмечают, что изменчивость продолжительности инверсий отражает сложную внутреннюю динамику геодинамики Земли.

Ведущий автор исследования, палеомагнетик Юджи Ямамото из Университета Кочи, отметил, что столь длительные процессы стали неожиданностью даже для специалистов. По его словам, это открытие бросает вызов устоявшимся моделям эволюции магнитного поля, пишет sciencealert.com.

Что это означает для будущего планеты

Для анализа ученые использовали осадочный керн, добытый вблизи побережья Ньюфаундленда в Северной Атлантике. Магнитные сигналы, сохраненные в микроскопических кристаллах, позволили отследить направление магнитного поля в течение десятков тысяч лет.

Компьютерное моделирование показало, что при определенных условиях подобные инверсии могут длиться до 130 тысяч лет. Хотя таких длительных событий пока не зафиксировано в геологической летописи, сам сценарий считается реалистичным.

Ученые объясняют, что перевороты магнитного поля вызваны нестабильностью жидкого железо-никелевого внешнего ядра Земли. В такие периоды магнитное поле становится хаотичным, возможны многочисленные "отскоки", когда полярность временно меняет направление.

Палеомагнетик Питер Липперт из Университета Юты предостерегает, что длительные инверсии могут означать более долгий период ослабленной защиты планеты от космического излучения. Это потенциально грозит ростом уровня мутаций, влиянием на климатические системы и даже атмосферной эрозией, поэтому последствия будущих изменений магнитного поля требуют особого внимания.

