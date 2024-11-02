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Два величайших чуда Иисуса Христа получили научное подтверждение

Инна Василюк
Наука Обоз
2 минуты
6,5 т.
Два величайших чуда Иисуса Христа получили научное подтверждение

Новое исследование дало научное подтверждение для двух самых знаковых и зафиксированных в Библии чудес Иисуса Христа. А также ученые подтвердили хронологию одного из библейских чудес, состоявшееся в Галилейском море, известном сегодня как Израильское озеро Кинерет.

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Исследование демонстрирует прецедент массового убийства рыбы – из-за нехватки кислорода в воде. Это потенциально позволило Христу совершить "Чудо с хлебом и рыбой", а позже "Чудесный лов рыбы", пишет NewYorkPost.

"Современное понимание физической экосистемы озера Кинерет могжет обеспечить правдоподобную научную основу для этих чудес", – пишут авторы исследования. Оба события, основанные на Евангелии – на северо-западном побережье моря – касались того, что Иисус Христос создал избыток рыбы для своих учеников, когда у них закончилась еда.

Два величайших чуда Иисуса Христа получили научное подтверждение

В более позднем случае, описанном в Евангелии от Иоанна после воскресения Христа, сети апостолов были "наполнены 153 крупными рыбинами, но даже с таким количеством не разорвались", говорят ученые.

Команда ученых предполагает, что сильный ветер всколыхнул нижнюю часть воды, что привело к бескислородному состоянию или отсутствию кислорода, в конце концов задушившему рыбу, заставив ее подняться на поверхность и чрезвычайно легко достать сетями.

Два величайших чуда Иисуса Христа получили научное подтверждение

"Галилейское море – это стратифицированное озеро. Верхний его слой – теплый и насыщенный кислородом, а нижний – холодный и ему не хватает кислорода", – отметила исследовательница Яэль Амитаи.

По словам экспертов, подобные случаи "гибели рыбы" происходили с 1990-х годов, в том числе и озере Эри и в эстуарии реки Нойс в Северной Каролине. А также в прошлом году были зафиксированы в морском лимане Цалмон. Об этом свидетельствуют исследования, которые использовали 3D- моделирование для сканирования озера.

Два величайших чуда Иисуса Христа получили научное подтверждение

Поэтому ученые отмечают, что естественное, хоть довольно редкое явление, может объяснить появление большого количества рыбы, которую легко собрать, вблизи берега, описанного в библейских рассказах.

Что касается библейского рассказа об удивительном появлении "Хлеба и рыбы", исследователи считают, это чудо – единственное, о котором записано во всех четырех канонизированных Евангелиях – скорее всего, произошло поздней весной или ранним летом. Ведь именно в это время происходят резкие изменения температуры и вода в это время углубляется, выводя на поверхность больше мертвой рыбы.

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