Два величайших чуда Иисуса Христа получили научное подтверждение

Новое исследование дало научное подтверждение для двух самых знаковых и зафиксированных в Библии чудес Иисуса Христа. А также ученые подтвердили хронологию одного из библейских чудес, состоявшееся в Галилейском море, известном сегодня как Израильское озеро Кинерет.

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Исследование демонстрирует прецедент массового убийства рыбы – из-за нехватки кислорода в воде. Это потенциально позволило Христу совершить "Чудо с хлебом и рыбой", а позже "Чудесный лов рыбы", пишет NewYorkPost.

"Современное понимание физической экосистемы озера Кинерет могжет обеспечить правдоподобную научную основу для этих чудес", – пишут авторы исследования. Оба события, основанные на Евангелии – на северо-западном побережье моря – касались того, что Иисус Христос создал избыток рыбы для своих учеников, когда у них закончилась еда.

В более позднем случае, описанном в Евангелии от Иоанна после воскресения Христа, сети апостолов были "наполнены 153 крупными рыбинами, но даже с таким количеством не разорвались", говорят ученые.

Команда ученых предполагает, что сильный ветер всколыхнул нижнюю часть воды, что привело к бескислородному состоянию или отсутствию кислорода, в конце концов задушившему рыбу, заставив ее подняться на поверхность и чрезвычайно легко достать сетями.

"Галилейское море – это стратифицированное озеро. Верхний его слой – теплый и насыщенный кислородом, а нижний – холодный и ему не хватает кислорода", – отметила исследовательница Яэль Амитаи.

По словам экспертов, подобные случаи "гибели рыбы" происходили с 1990-х годов, в том числе и озере Эри и в эстуарии реки Нойс в Северной Каролине. А также в прошлом году были зафиксированы в морском лимане Цалмон. Об этом свидетельствуют исследования, которые использовали 3D- моделирование для сканирования озера.

Поэтому ученые отмечают, что естественное, хоть довольно редкое явление, может объяснить появление большого количества рыбы, которую легко собрать, вблизи берега, описанного в библейских рассказах.

Что касается библейского рассказа об удивительном появлении "Хлеба и рыбы", исследователи считают, это чудо – единственное, о котором записано во всех четырех канонизированных Евангелиях – скорее всего, произошло поздней весной или ранним летом. Ведь именно в это время происходят резкие изменения температуры и вода в это время углубляется, выводя на поверхность больше мертвой рыбы.

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