Древняя римская вилла выплыла из озера в Италии. Фото

В Италии из озера Фузаро, близ Неаполя, выплыли остатки роскошной древней римской виллы. Это феерическое появление объясняется брадисейзмом, являющимся геологическим процессом, вызванным движением магмы или гидротермальных жидкостей под поверхностью Земли.

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Озеро Фузаро расположено в коммуне Баколи – регионе, известном своей геологической изменчивостью. Согласно исследованию Национального института геофизики и вулканологии, с 2005 года суша в этом месте поднялась примерно на 138 сантиметров, так что появление из-под воды сооружения объясняется именно этим явлением, пишет Archaeology News.

В озере Фузаро обнаружили стены и комнаты римской эпохи. Вероятно, они принадлежали к роскошной вилле", – подтвердил находку мэр Баколи Хоси Херардо Делла Раджионе.

Чиновник предположил, что в здании, вероятно, были термальные ванны, характерные для элитных римских резиденций.

Этот регион, который впервые заселили греческие колонисты в VIII веке до нашей эры, сформировала непрерывная вулканическая и сейсмическая активность. В результате греки назвали его "Campi Ardenti" ("Горящие поля") в знак признания его кипящих кратеров и беспокойной геологии.

По словам ученых, озеро Фузаро является частью Флегрейских полей, огромной вулканической кальдеры, усеянной фумаролами и вулканическими структурами, такими, как вулкан Солфатара.

Брадисейм на протяжении веков оказывал влияние на этот регион, периодически поднимаясь и опускаясь, главным образом через подповерхностные движения магмы. Быстрое поднятие за последние годы привело к отступлению береговой линии и подъему морского дна, что негативно повлияло на местные порты и пристани.

Однако положительным моментом таких подземных движений является появление фундамента римской виллы, ранее погруженной под воду, говорят исследователи.

Старинное сооружение было идентифицировано с помощью аэрофотосъемки и находится на исследовании Управления археологии, изобразительного искусства и ландшафта Неаполя.

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