Почему в космосе так холодно, если Солнце может разогреть Землю: простое объяснение

Исследователи космоса, параллельно с ответом о существовании инопланетян и терраформинга на Марсе, смогли объяснить причину низких температур в космосе, несмотря на мощную солнечную активность. Причина заключается в излучении, которое поступает от Солнца.

Об этом сообщает научный журнал IFL Science. Главной разницей в этом называют температурные показатели.

Почему в космосе холодно несмотря на Солнце

Во-первых, космос холодный, средняя температура фона составляет -270,45°C. И Солнце действительно горячее, хотя и запутанным образом. Температура ядра достигает более 15 миллионов °C, тогда как поверхность (фотосфера) падает примерно до 5500 °C, а солнечная корона (внешняя атмосфера) нагревается дальше от фотосферы, достигая температуры 3,5 миллиона °C (2 миллиона °F).

Тепло, которое люди ощущают на Земле – это не прямая тепловая энергия от Солнца, а результат взаимодействия солнечного излучения по всему электромагнитному спектру, включая видимый свет, с частицами на Земле.

С меньшим количеством частиц для взаимодействия в космосе нет достаточно материи для нагревания с помощью излучения. В качестве примера, издание приводит сближение зонда NASA Parker Solar Probe, когда тот выдержал температуру +1400°C в момент прохода через корону Солнца со скоростью, которой ранее никогда не достигали созданные человеком объекты.

