Ученые вычислили, когда погибнут последние растения на Земле

Растения являются основой жизни на Земле, обеспечивая большинство живых организмов кислородом и питательными веществами. Однако даже они не смогут существовать вечно, ведь наша планета и Солнце постоянно меняются.

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Группа ученых смоделировала далекое будущее Земли, чтобы определить, когда растительный мир достигнет предела своего существования. Результаты показывают, что последние растения могут исчезнуть лишь спустя почти два миллиарда лет. Исследование опубликовано в журнале Journal of Geophysical Research: Atmospheres.

Будущее растений: что показали компьютерные модели

Исследование провели астробиолог Джейкоб Хак-Мисра и климатолог Эрик Вулф из научного института Blue Marble Space. Ученые использовали трехмерную модель, которая воспроизводит изменения климата Земли в течение следующих двух миллиардов лет.

При моделировании учитывались постепенное увеличение яркости Солнца, а также изменения концентрации углекислого газа в атмосфере. Именно эти факторы, по мнению исследователей, будут определять, как долго растения смогут поддерживать фотосинтез.

Почему Солнце станет угрозой для жизни

Как пишет sciencealert, по расчетам ученых, примерно через 1,87 миллиарда лет Солнце будет светить примерно на 20% ярче, чем сейчас. Из-за этого температура на Земле значительно повысится, а условия для существования растений постепенно станут непригодными.

В различных сценариях исследователи выделили две основные причины возможного исчезновения растительности. В одном случае атмосфера постепенно лишится достаточного количества углекислого газа, необходимого для фотосинтеза. В другом – средняя температура поверхности планеты поднимется примерно до 65 градусов Цельсия, что сделает выживание наземных растений невозможным.

Два сценария развития событий

Первый сценарий основан на интенсивном естественном круговороте углерода. При этом температура остается относительно стабильной, но уровень CO₂ постоянно снижается. В результате растения постепенно теряют главный источник для фотосинтеза и могут полностью исчезнуть примерно через 1,84 миллиарда лет.

Второй сценарий предполагает менее активное поглощение углекислого газа из атмосферы. В этом случае CO₂ остаётся в достаточном количестве, однако температура неуклонно растет. Именно этот вариант позволяет растительному миру просуществовать дольше всего – около 1,87 миллиарда лет.

Эволюция может изменить прогноз

Авторы исследования отмечают, что их модели не учитывали возможную эволюцию растений или вмешательство высокоразвитых цивилизаций.

По мнению исследователей, в далеком будущем растения потенциально могут адаптироваться к новым условиям, например научиться эффективнее регулировать собственную температуру или распространиться в верхних слоях атмосферы. Не исключено также, что жизнь сможет колонизировать другие небесные тела или даже существовать в открытом космосе.

Может ли человечество продлить жизнь растений

Ученые также упоминают возможные технологические решения, которые сегодня больше напоминают научную фантастику. Среди них – создание космических экранов для уменьшения солнечного излучения, использование специальных аэрозолей для охлаждения планеты или даже изменение орбиты Земли.

Впрочем, пока что подобные технологии остаются лишь теоретическими, а их возможные последствия для планеты пока невозможно точно предсказать.

Жизнь может оказаться более выносливой, чем кажется

Несмотря на мрачные прогнозы, авторы исследования считают, что жизнь на Земле обладает чрезвычайно высоким потенциалом адаптации. Они предполагают, что современные пределы выносливости растений могут отражать лишь нынешнее состояние биосферы, а не её окончательные возможности.

По мнению исследователей, наиболее вероятный сценарий заключается в том, что жизнь на Земле сохранится как минимум до тех пор, пока сама планета будет оставаться пригодной для существования.

OBOZ.UA ранее писал о прогнозах ученых относительно судьбы планеты Земля в случае гибели Солнца.

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