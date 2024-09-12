Что такое гелий и почему он используется в ракетах: из-за его утечки два астронавта NASA застряли на МКС

Два астронавта NASA на борту Boeing Starliner будут оставаться на Международной космической станции месяцами. Они застряли в космосе из-за неисправности силовой установки, одной из проблем которой была утечка гелия.

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Гелий – это инертный газ, не имеющий вкуса, цвета и запаха. Его атомный номер 2 делает его вторым самым легким элементом после водорода. Ракеты должны дойти до определенной скорости и высоты для достижения и удержания орбиты. Об этом и другом рассказывают в материале на сайте Reuters.

Более тяжелая ракета требует больше энергии, не только увеличивает потребление топлива, но и требует более мощных двигателей – разработка, испытания и обслуживание которых дороже.

Гелий имеет очень низкую температуру кипения (-268,9°C), что позволяет ему оставаться газом даже в сверххолодной среде. Это важная особенность, поскольку много ракетного топлива сохраняется в этом диапазоне температур.

Этот газ нетоксичен, но им нельзя дышать самостоятельно, поскольку он вытесняет кислород, необходимый человеку для дыхания.

Как используется гелий?

Гелий используется для создания давления в топливных баках, обеспечивая бесперебойную подачу топлива в двигатели ракеты и системы охлаждения. Когда горючее и окислитель сжигаются в ракетных двигателях, гелий заполняет пустое пространство в резервуарах, поддерживая общее давление внутри. Поскольку он не химически активен, он может безопасно смешиваться с остаточным содержанием резервуаров.

Склонен ли гелий к истоку

Небольшой атомный размер и малая молекулярная масса гелия означают, что его атомы могут выходить через небольшие щели или уплотнения в резервуарах для хранения и топливных системах. Но поскольку в атмосфере Земли очень мало гелия, истоки можно легко обнаружить, что делает газ важным для выявления потенциальных неисправностей в системах ракеты или космического корабля.

Напомним, что американские астронавты Барри Уилмор и Суни Уильямс вынуждены оставаться на Международной космической станции из-за технических проблем с кораблем Boeing Starliner. На Землю они смогут вернуться только в феврале 2025 года. Сначала их миссия должна была длиться всего 8 дней. Из-за длительного нахождения на МКС астронавты рискуют получить необратимые изменения своего организма. Эксперты предупреждают, что у них могут начаться разные болезни: от атрофии мышц и переломов до проблем со зрением.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что застрявший в космосе астронавт NASA сообщил о "странных звуках", исходящих из проблемной капсулы Starliner.

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