NASA 'оставило' на МКС своих астронавтов, летевших в космос всего на 8 дней: что теперь их ждет

Астронавты Барри Уилмор и Суни Уильямс, которые вынужденные оставаться на Международной космической станции из-за технических проблем с кораблем Boeing Starliner, вернутся на Землю только в феврале 2025 года. Первоначально их миссия должна была длиться всего 8 дней.

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Об этом сообщил глава NASA Билл Нельсон. Было принято решение, что корабль Starliner вернется на Землю без экипажа.

Астронавтов доставят на Землю на космическом корабле SpaceX Crew Dragon, который в сентябре отправится в МКС в рамках ротационной миссии. Два из четырех мест на Crew Dragon зарезервированы для Уилмор и Уильямса.

"Космические полеты рискованны, даже в самых безопасных и обыденных случаях. Испытательный полет по своей природе не является ни безопасным, ни обыденным. Решение оставить Барри и Суни на борту Международной космической станции и вернуть Boeing Starliner домой без экипажа — это приверженность безопасности", — сказал Билл Нельсон.

Космический корабль Boeing Starliner отправился в свою первую миссию с астронавтами в Международную космическую станцию 5 июня, достигнув успеха лишь с третьей попытки. Первоначально планировалось, что аппарат с экипажем вернется на Землю через восемь дней после стыковки со станцией, но во время полета возникла проблема с двигателями, что сделало возвращение экипажа на Starliner опасным.

Первая проблема с Starliner была обнаружена еще на Земле перед запуском — произошла утечка гелия в системе ориентации корабля из-за неисправного клапана, контролирующего давление в топливном баке. Во время полета аналогичная утечка произошла еще у пяти из 28 двигателей.

Starliner, который был разработан для автономных полетов и ранее совершил два беспилотных запуска, теперь готовится к возвращению на Землю. NASA и Boeing будут сотрудничать, чтобы скорректировать план завершения миссии и настроить системы Starliner для безопасного возвращения без экипажа в ближайшие недели. Starliner должен вернуться на Землю до запуска миссии Crew-9, чтобы обеспечить наличие свободного стыковочного порта на станции.

Ранее сообщалось, что американская компания SpaceX представила капсулы Dragon для миссий астронавтов Polaris Dawn и Crew-9. Они будут запущены в космос 26 августа и 24 сентября 2024 года.

Ранее OBOZ.UA писал, что астронавтов Boeing Starliner, с июня застрявших на МКС, может спасти ракета SpaceX Илона Маска.

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