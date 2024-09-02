Застрявший в космосе астронавт NASA сообщил о 'странных звуках', исходящих из проблемной капсулы Starliner

Застрявший в космосе астронавт NASA Барри "Бутч" Уилмор сообщил, что слышал "странные звуки", выходящие из капсулы Boeing Starliner. И это проблемно, ведь капсула через несколько дней должна покинуть Международную космическую станцию (МКС) и вернуться на Землю на автопилоте.

Видео дня

Уилмор связался по радио с управлением полетов в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне, чтобы сообщить о неизвестном шуме. На аудиозаписи разговора астронавт подносит телефон к динамикам, чтобы управление полетом могло услышать звук, который он имел в виду, пишет New York Post.

"Это было что-то вроде импульсного шума, почти как звук сонара", – говорят на записи в управлении полетом.

"Я сделаю это еще раз, и позволю вам всем почесать затылки и посмотреть, сможете ли вы понять, что происходит", – ответил Барри Уилмор команде управления миссией, воспроизводя звук еще раз.

Об удивительном звуке впервые сообщила компания Ars Technica, которая ссылалась на запись, которую впервые сделал и распространил метеоролог из Мичигана Роб Дейл.

В управлении полетов и в компании Boeing пока еще не могут сказать, что это за звук, однако попытаются это выяснить.

Ранее NASA сообщало, если все пойдет по плану, Starliner отстыкивается от Международной космической станции в 18:04 по восточному времени 6 сентября. А приземление состоится через шесть часов в космической гавани Уайт Сандс в Нью-Мексико. Однако капсула вернется без экипажа из-за ее неполадок.

Starliner стартовал 5 июня 2024 года в свою первую в истории миссию с экипажем, доставляя астронавтов NASA Суни Уильямс и Бутча Уилмора на Международную космическую станцию. Через день капсула стыковалась, но произошло несколько сбоев. В частности, у Boeing Starliner произошло несколько истоков гелия, а также пять из 28 двигателей системы управления реакцией отказали на пути в орбитальную лабораторию.

После многочисленных проверок NASA решило, что возврат астронавтов на Starliner слишком рискованный, ведь нет гарантии, что капсула не даст сбой по дороге на Землю. Поэтому агентство объявило, что Уильямс и Уилмор вернутся домой на капсуле SpaceX Dragon в феврале 2025 года. А капсула Starliner вернется домой без экипажа.

Ранее OBOZ.UA писал, что NASA объявило, что капсула Boeing Starliner вернется на Землю без экипажа не ранее 6 сентября при благоприятных погодных условиях и отсутствии технических проблем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!