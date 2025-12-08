Что происходит в теле во время панической атаки и как предотвратить ее: объяснение ученых

Панические атаки – частое явление, которое может возникнуть даже у людей без каких-либо медицинских проблем. Несмотря на то, что симптомы кажутся угрожающими, они являютсяреакцией здорового организма на стресс или опасность. В разные моменты жизни ощущение паники может охватить любого, независимо от возраста или образа жизни.

Исследователи отмечают: механизмы паники имеют вполне естественную основу в работе нервной системы. Понимание этих процессов помогает лучше контролировать состояние и предотвращать повторные эпизоды.

Как ощущается паническая атака

Паника накрывает мгновенно: сердце начинает гудеть, дыхание сбивается, тело сжимается, а мысли становятся катастрофическими. Человек может быть физически здоровым, но чувствовать, что умирает. По данным специалистов, до трети людей хотя бы раз в жизни переживают подобный эпизод. По своей сути паническая атака – преувеличенная версия естественной реакции организма на угрозу, реальную или мнимую.

Клинический психолог Рид Уилсон объясняет: это проявление работы системы "бей-беги", которая активируется, когда мозг решает, что человеку что-то угрожает. Иногда триггер очевиден, а иногда реакция запускается без видимой причины.

Что происходит в организме во время паники

Когда органы чувств фиксируют потенциальную опасность, сигнал попадает в таламус – мозгового "переключателя". Тот передает информацию миндалевидному телу, которое оценивает ситуацию и активирует гипоталамус. Именно гипоталамус запускает вегетативные реакции: надпочечники выделяют адреналин и кортизол, сердце ускоряется, зрачки расширяются, кровь приливает к мышцам.

В этот момент сознательный контроль фактически выключается – организм работает автоматически, как будто через мгновение нужно убегать от хищника. Такая схема долго считалась универсальной для всех типов паники, однако новые исследования показывают, что это лишь часть истории.

Почему иногда паника возникает "ниоткуда": роль дыхания

Нейропсихолог Джастин Файнштейн подчеркивает: паническую атаку может запустить не только внешний страх, но и внутреннее ощущение нехватки воздуха. Короткие, незаметные задержки дыхания в течение дня – типичная реакция на стресс – могут накапливаться и выключать нормальную работу дыхательного центра.

Человек может задержать дыхание, даже не осознавая этого, и тем самым повысить уровень CO2 в крови. Когда он выходит за пределы нормы, хеморецепторы – клетки, отслеживающие химический состав крови – подают сигнал тревоги мозгу. Результат: резкая волна паники.

В повседневности такое может случаться во время спешки, спора, рабочего стресса или перегрузки информацией. По отдельности эти эпизоды не страшны, но их накопление может спровоцировать приступ.

Как справиться с паникой и уменьшить ее частоту

Несмотря на распространенное мнение, борьба с паникой – не о радикальных изменениях образа жизни. Эксперты отмечают: ключ – в изменении отношения к собственным ощущениям и тренировке внимания.

Следите за дыханием

Файнштейн советует развивать навык сознательного дыхания. Слишком низкий или слишком высокий уровень CO2 может провоцировать тревогу – важно поддерживать баланс.

Не избегайте мест и ситуаций

Наибольшим риском для людей с частыми атаками является развитие агорафобии. Избегание "опасных" ситуаций лишь закрепляет страх и ухудшает жизнь.

Меняйте внутренний монолог

Самообвинение лишь усиливает напряжение. Эксперты советуют формировать установку: "Я не люблю эти ощущения, но могу с ними справиться". Это, по словам Рида Уилсона, учит мозг воспринимать симптомы не как катастрофу, а как временный дискомфорт.

Принимайте симптомы, а не боритесь с ними

Противодействие панике инстинктивно, но именно оно усиливает страх. Зато принятие физических ощущений – один из самых эффективных доказательно подтвержденных методов.

