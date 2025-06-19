Что на самом деле происходит в день летнего солнцестояния

Уже в субботу, 21 июня, в Северном полушарии Земли состоится астрономическое событие, которое знаменует собой пик лета, а в народных представлениях символизирует расцвет сил природы – летнее солнцестояние. Но хорошо ли вы знаете, чем является солнцестояние с точки зрения науки?

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За объяснениями издание Space.com обратилось к метеорологу и лектору планетария Хайдена в Нью-Йорке Джо Рао. И он рассказал об этом астрономическом явлении во всех деталях.

Когда наступает летнее солнцестояние

В этом году летнее солнцестояние наступит в Северном полушарии 21 июня в 02:42 по Гринвичу. В Киеве в это время будет 5:42 утра. В этот момент северный полюс Земли наклонится к Солнцу под наибольшим углом и наступит самый длинный день года. Примечательно, что в Южном полушарии в этот же момент происходит зимнее солнцестояние. В декабре они поменяются местами. Это событие знаменует собой начало астрономического лета.

Что такое летнее солнцестояние

Это событие отмечает момент, когда солнце достигает самой дальней точки на севере - 23,5 градуса от небесного экватора. Эта точка Земли известна как тропик Рака. Слово "солнцестояние", которое его обозначает, образовано по тому же принципу, что и английское solstice. Оно происходит от объединения слов "солнце" (на латыни - sol) и "стоять" (на латыни - sistere).

В течение предыдущих шести месяцев солнце, казалось, двигалось по небу на север. В момент солнцестояния это движение визуально прекращается, а затем солнце начинает двигаться на юг. За шесть месяцев оно опустится до самой низкой точки под экватором. В этот момент наступит зимнее солнцестояние и начнется астрономическая зима.

Сколько длится день в летнее солнцестояние?

В Северном полушарии продолжительность светового дня варьируется в зависимости от широты. На экваторе время от восхода до захода солнца составляет около 12 часов. В умеренных или среднесеверных широтах (примерно 40 градусов северной широты) продолжительность светового дня составляет около 15 часов. А для тех, кто находится севернее Полярного круга (66,5 градусов северной широты), солнце остается над горизонтом в течение всех 24 часов.

Является ли летнее солнцестояние первым днем лета?

Многие страны действительно рассматривают солнцестояние, как момент начала лета, но для многих оно символизирует его середину. Если, например, вы отправитесь в Швецию или Норвегию в это время года, вы увидите, как местные жители отмечают местный праздник Мидсоммар, то есть середину лета (календарно выпадает на 24 июня). Также солнцестояние связывают с христианским праздником Рождества Иоанна Предтечи (тоже 24 июня). В Украине оно также имеет традиционное название Ивана Купала. Во многих частях Европы люди с наступлением темноты собираются, чтобы зажечь ритуальные костры и вместе повеселиться. В северной Скандинавии, за Полярным кругом солнцестояние знаменует собой середину года. Именно в это время года солнце, проведшее предыдущие шесть месяцев, неуклонно продвигаясь на север, достигает своего пика и начинает склоняться к горизонту - стартует отсчет до начала полярной ночи.

Что является причиной летнего солнцестояния?

За смену времен года мы должны благодарить наклон оси Земли относительно Солнца. Без него оба полушария получали бы одинаковое количество света в течение года. Этот наклон составляет, согласно расчетам астрономов 23,44°. Он означает, что по мере того, как Земля вращается вокруг Солнца, она наклоняется ближе к светилу то одной, то другой свое стороной. В течение первой половины к Солнцу ближе Северное полушарие, в течение второй – Южное. Именно поэтому времена года здесь обращены друг к другу. Когда на севере лето, на юге – зима, и наоборот.

По этой же причине, когда Северное или Южное полушарие максимально наклонено к Солнцу, оно переживает летнее солнцестояние. В момент наименьшего наклона наступает зимнее солнцестояние.

Примечательно, что даты этих астрономических событий не приходятся на один и тот же календарный день каждый год. Так случается потому, что астрономический год длится 365,25 дня. Таким образом, летнее солнцестояние для Северного полушария происходит в период между 20 и 22 июня. Однако происходит одновременно для всех стран, расположенных в нем. Наступить этот момент может как среди дня, так и среди ночи. Или рано утром, как на этот раз.

Что означает солнцестояние?

Слово "солнцестояние" происходит от латинского слова solstitium, которое переводится как "солнце стоит на месте". Это связано с тем, что видимое движение солнца на север или юг останавливается перед сменой направления.

Хотя солнце всегда восходит на востоке и садится на западе, оно кажется выше или ниже на небе в течение года, в зависимости от сезона. Во время солнцестояний солнце достигает своей самой высокой и самой низкой точки на небе. Это соответствует середине лета и середине зимы соответственно, и является поворотной точкой его ежегодного путешествия.

Как только солнце достигает своего зенита в летнее солнцестояние, оно сразу начинает свое путешествие к горизонту, достигая другой кульминации в самой низкой точке в зимнее солнцестояние. Впрочем земному наблюдателю кажется, что в недели перед этими поворотными точками движение происходит совсем незначительное или прекращается вообще. Отсюда и название астрономического события.

Если бы вы наносили на карту полуденное положение солнца ежедневно в течение года, то оно составило бы перекошенную восьмерку, называемую аналемой. Точка, в которой пересекаются кривые восьмерки, это равноденствие, когда день и ночь примерно равны по продолжительности.

Празднование летнего солнцестояния

Люди наблюдают за положением солнца на небе уже тысячи лет, и такие памятники, как Стоунхендж в Англии, Карнак в Египте и Чанкилло в Перу, являются свидетельством нашего восхищения ближайшей звездой. Солнцестояния также повлияли на многие традиции и праздники по всему миру.

Так, согласно некоторым древнегреческим календарям, летнее солнцестояние возвещало начало нового года и знаменовало обратный отсчет месяца до начала Олимпийских игр. А в Швеции празднование середины лета уходит корнями в языческие времена. Соответствующие торжества сопровождались щедрой выпивкой, праздничными блюдами, песнями и танцами.

Некоторые индейские племена, живущие на равнинах и в Скалистых горах, что на территории США, выполняют Танец Солнца, чтобы отпраздновать летнее солнцестояние. А в Фербанксе, Аляска, проводят специальный бейсбольный матч, известный как "Игра полуночного солнца". Он традиционно начинается в 22:30 и делает небольшую паузу около полуночи, чтобы все могли спеть Песню флага Аляски.

В викканской религии люди празднуют Йоль в день зимнего солнцестояния, чтобы известить о возвращении солнца и более теплых месяцев. А в Украине во время летнего солнцестояния отмечают праздник Ивана Купала – незамужние девушки пускают в водоемы венки, чтобы погадать на свою судьбу, и ночью все отправляются на поиск цветка папоротника, который обещает счастье и богатство на всю жизнь тому, кто сможет его найти.

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