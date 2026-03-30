Что будет с Землей, если исчезнет Солнце: ученые дали ответ

Солнце является неизменным источником энергии и гравитационной опорой для нашей планеты в течение более 4,5 миллиарда лет. Однако ученые решили смоделировать сценарий, при котором это космическое светило внезапно прекратило бы свое существование.

Важно понимать, что Земля сформировалась из остатков того же газопылевого облака, что и Солнце, и с тех пор полностью зависит от его тепла. Именно идеальное расстояние от звезды, известное как "зона Златовласки", позволяет воде на нашей планете оставаться в жидком состоянии. Без солнечного воздействия привычный нам климат, циклы витамина D и обмен веществ в природе мгновенно разрушатся, пишет Live Science.

Первые минуты и гравитационный хаос

Интересно, что человечество не почувствовало бы катастрофы мгновенно, ведь свету и гравитационным волнам нужно примерно 8 минут и 20 секунд, чтобы преодолеть расстояние до Земли. В течение этого короткого промежутка времени небо будет оставаться привычным, однако как только последние фотоны достигнут поверхности, планета погрузится в вечную ночь.

Луна, лишенная отраженного солнечного света, исчезнет с небосвода, оставляя видимыми лишь далекие звезды. Одновременно с темнотой придет конец и стабильной орбите: без солнечного притяжения Земля и другие планеты начнут прямолинейное движение в открытое межзвездное пространство.

Отсутствие естественного освещения станет смертным приговором для большинства экосистем, поскольку фотосинтез остановится в один миг. Ученые отмечают, что это запустит эффект "бомбы замедленного действия" для каждого живого существа, чей рацион прямо или косвенно зависит от растений.

Хотя некоторые деревья смогут находиться в состоянии анабиоза в течение нескольких недель, полная гибель фотосинтезирующих организмов является лишь вопросом времени. Даже грибы, которые сначала будут иметь избыток пищи в виде мертвой органики, в конце концов не выдержат экстремальных условий.

Ледяная ловушка и шансы на выживание

Температура на планете начнет стремительно падать, снижаясь в среднем на 20 градусов каждые 24 часа, что уже через несколько дней приведет к повсеместным морозам. Малые водоемы промерзнут до дна в течение недели, а большие озера и океаны начнут покрываться толстым слоем льда в течение месяцев.

Однако в самых глубоких точках океана, где расположены гидротермальные источники, вода может оставаться жидкой в течение миллиардов лет благодаря внутреннему теплу Земли. В конце концов наша планета может стать холоднее Плутона, где температура достигает -240 градусов, приближаясь к показателям космического микроволнового фона.

В таких экстремальных условиях человеческая цивилизация сможет теоретически сохраниться лишь глубоко под землей, используя геотермальную или ядерную энергию. Однако для большинства видов это будет финальная точка существования, кроме наиболее выносливых микроорганизмов.

Настоящими хозяевами замерзшего мира могут стать тихоходки, способные выдерживать радиацию и невероятный холод, а также хемосинтезирующие бактерии. Эти микробы существуют пользуясь из химических связей в минералах, что позволяет им игнорировать отсутствие солнечного света.

К счастью, астрономы успокаивают: наше Солнце имеет запас топлива еще примерно на 5 миллиардов лет, прежде чем превратится в красного гиганта.

Тем не менее изучение таких радикальных сценариев помогает лучше понять хрупкость земных условий и механизмы выживания в космосе. Понимание того, как меняются звезды, дает нам ключ к прогнозированию будущего не только нашей системы, но и всей Вселенной.

OBOZ.UA писал ранее, почему в космосе царит холод, несмотря на наличие Солнца.

