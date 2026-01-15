Что будет, если ребенок родится в Антарктиде: какое гражданство получит

Антарктида остается единственным континентом без коренного населения и без официального государственного суверенитета. Большинство стран мира предоставляют гражданство по принципу "права почвы", то есть автоматически всем, кто родился на их территории. Однако Антарктида не принадлежит ни одному государству, поэтому классические правила здесь не работают.

В течение десятилетий несколько стран пытались использовать рождение детей как инструмент символического закрепления своих претензий на континент. Самыми активными в этом были Аргентина и Чили, которые организовали специальные "полярные роды", отмечает IFLScience.

В результате на свет появились 11 детей, чье появление стало одной из самых странных страниц антарктической истории.

Исторический контекст и "полярная стратегия" Аргентины и Чили

Антарктический договор 1959 года заморозил все территориальные претензии и провозгласил континент зоной исключительно мирных научных исследований. Несмотря на это, семь стран – Аргентина, Австралия, Чили, Франция, Новая Зеландия, Норвегия и Великобритания – продолжали формально поддерживать свои старые претензии.

Особенно активно действовали Аргентина и Чили, которые считали себя географически ближайшими к континенту.

В 1977-1978 годах во время военной хунты Аргентина пошла на радикальный шаг: специально переправила беременную женщину Сильвию Морелло де Пальму на базу Эсперанса. 7 января 1978 года там родился Эмилио Маркос Пальма – первый в истории человек, появившийся на свет в Антарктиде.

В последующие годы Аргентина и Чили организовали еще 10 таких родов, пытаясь продемонстрировать постоянное человеческое присутствие на континенте.

Юридические последствия и удивительный рекорд

Согласно международному праву ни одно из этих рождений не имело юридической силы для установления гражданства или территориальных прав. Все 11 детей получили исключительно гражданство своих родителей – аргентинское или чилийское.

Международное сообщество восприняло эти акции как политический пиар, а не как серьезное изменение статуса Антарктиды, поэтому практика "полярных родов" прекратилась после 1985 года.

В то же время этот эпизод вошел в историю благодаря неожиданному положительному результату: все 11 младенцев выжили в экстремальных условиях.

Таким образом Антарктида стала континентом с самым низким в мире показателем детской смертности – 0%. Этот рекорд остается непревзойденным.

