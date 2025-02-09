Четвертое по величине озеро в мире превратилось в смертельно опасную пустыню. Фото

Когда-то четвертое по величине озеро (Аральское море) в мире превратилось в смертельно опасную пустыню. Расположенное между Узбекистаном и Казахстаном, оно начало высыхать с 1960-х годов, что повлекло за собой серьезный экологический кризис в Центральной Азии.

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Как пишет турецкое издание Daily Sabah, ранее площадь озера достигала 68 тыс. кв. м, но к 2020 году большая часть водоема превратилась в неодушевленную пустыню Аралкум. Согласно последним отчетам, площадь поверхности озера уменьшилась почти в девять раз, уровень воды упал в три раза, а объем – в пятнадцать раз.

На сегодняшний день поверхность озера уменьшилась до 8000 квадратных километров, объем воды упал до 75 кубических километров, а максимальная глубина составляет всего 20 метров. Озеро продолжает мелить, ежегодно теряя глубину от 80 до 110 сантиметров.

Спад воды разделил озеро на две части, оставив часть в Узбекистане, а другую в Казахстане. Около 300 островов, когда-то усеявших озеро, слились с окружающей землей.

Основной причиной высыхания озера называют то, что в советское время, между 1960 и 1990 годами, регион был превращен в центр производства хлопка. Сельскохозяйственная ирригация расширилась с 4,5 миллиона до 7 миллионов гектаров, что значительно увеличило потребность в воде и уменьшило приток рек Сырдарьи и Амударьи, когда-то поддерживавших озеро.

Пустыню Аралкум, возникшую на месте бывшего Аральского моря, часто называют самой молодой пустыней в мире. Ежегодно песчаные бури через Центральную Азию переносят около 100 миллионов тонн насыщенной солью пыли, ухудшая условия окружающей среды.

По словам ученых, следы этих частиц пыли были найдены в горах Памира, где они ускоряют таяние ледников. Высыхание озера увеличило эрозию почвы и загрязнение воздуха, что угрожает здоровью людей, условиям жизни и биоразнообразию. Экологическая катастрофа повлияла на жизнедеятельность почти 3 миллионов человек, способствуя распространению болезней и росту уровня младенческой смертности.

Кризис в Аральском море остается одной из самых тревожных экологических катастроф в мире, а постоянные усилия по смягчению его влияния дают проблеск надежды на будущее.

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