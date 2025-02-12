Черную 'рыбу-демона' впервые в мире сняли на видео: как выглядит морской дьявол

Ученые, исследовавшие воды у побережья Тенерифе в Атлантическом океане, заметили жуткое существо. Это была черная " рыба-демон", которую впервые в мире сняли на видео, когда она выплыла из глубины.

Видео дня

Морской фотограф и ученый из Condrik Tenerife Дэвид Джара Богуна поделился кадром и историей невероятной встречи с удивительным существом на Instagram и назвал открытие "удивительным". Он добавил, что мало кто будет иметь честь увидеть эту "легендарную рыбу" живой, пишет DailyMail.

По словам ученых, горбатый морской удильник (Melanocetus johnsonii) – вид черного морского дьявола семьи Melanocetidae, что на греческом означает "черный кит". Он способен съесть добычу, даже больше себя.

На видео видно, как рыба темного цвета плывет вверх с открытым ртом, откуда торчат страшные гости зубы, как клыки. Неудивительно, что эту рыбу называют черным демоном, говорят эксперты.

"Это впервые в мире зарегистрированное наблюдение "черного демона" (Melanocetus johnsonii) живым среди бела дня и на поверхности", – подчеркнул Дэвид Джара.

Это настоящий хищник глубин, живущий на морском дне на глубине от 200 до 2000 метров. Он использует свой спинной отросток, наполненный симбиотическими биолюминесцентными бактериями, как приманку, чтобы заманить свою добычу, так же, как в популярном мультфильме "В поисках Немо", – написал Богуна в Instagram.

Как и почему рыба оказалась на поверхности, остается неясным. Мотивы его присутствия на таких мелководьях неизвестны. Возможно, из-за болезни или бегства от хищника", – добавил ученый.

Видео вызвало огромный интерес в социальных сетях. Клип в Instagram распространили более 7000 раз и собрал более 458 000 лайков.

В комментариях пользователи сети начали обсуждать, что когда такие существа вытекают из глубин, это вызывает беспокойство.

Однако другие комментаторы поспешили перевести обсуждение в шутку и написали: "Это лицо, которое может полюбить только мама!"

OBOZ.UA ранее писал, что в Намибии нашли остатки болотного монстра.

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