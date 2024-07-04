Гигантские зубы, а голова напоминает сиденье для унитаза. В Намибии нашли останки болотного монстра

Ученые нашли останки гигантского болотного монстра в Намибии, жившего на территории страны около 280 миллионов лет назад. Животное, строение тела которого напоминает саламандру, имело гигантские зубы и плоскую голову, похожую на сиденье для унитаза. Исследователи считают, что из-за особой формы, существо могло быть самым высоким хищником в своей экосистеме.

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Болотный монстр, которого учёные назвали Gaiasia jennyae, существовал на планете примерно на 40 лет раньше, от появления первых динозавров, пишет Live Science. Скорее всего, основной средой обитания существа было дно водоемов.

Исследователи обнаружили окаменелости четырех особей саламандры на северо-западе Намибии: "Когда мы нашли этот огромный экземпляр, просто лежавший на открытом пространстве, как гигантская конкреция, это было действительно шокирующее. Увидев его, мы поняли, что это что-то совершенно новое".

Gaiasia jennyae – раннее позвоночное существо, имеющее промежуточные признаки между рыбой и полноценным четвероногим животным. Болотный монстр имел жабры и две пары конечностей, которые не были полностью сформированы для передвижения по суше.

Согласно найденным останкам, длина черепа Gaiasia jennyae составляла 61 сантиметр. Ученые предполагают, что общий размер животного мог достигать 2,5 метров, значительно превышавший рост человека или других представителей его вида.

Исследователь Музея Филда в Чикаго Джейсон Пардо отметил, что болотный монстр имел огромные челюсти, делавшие его сильнейшим хищником экосистемы: "У него большая, плоская голова, похожая на сиденье унитаза, позволяющая широко открывать рот и всасывать добычу. Он имеет огромные клыки, а вся передняя часть рта – это просто гигантские зубы".

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