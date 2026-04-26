Чем ворона отличается от ворона: научные факты, которые вы могли не знать

Птичье семейство вороновых, многие представители которого живут в городах, включает довольно узнаваемых персонажей – хвостатую сороку или красочную сойку трудно с кем-то перепутать. Однако несколько их родственников носят очень похожий черный "гардероб", из-за чего их трудно различить между собой. Например, сможете ли вы сразу сказать, где ворона, а где ворон?

Ответ дал эксперт BBC Wildlife Стюарт Блэкман. По его словам, черные перья имеют не только эти два вида птиц – такая окраска характерна также для грачей, серых ворон и галок.

Некоторых идентифицировать проще. Возьмем, например, грача: он примерно такого же размера, как ворона, и часто встречается в тех же местах. Народное правило "одинокий грач – это ворона, а стая ворон – это грачи" на самом деле довольно ненадежное. Куда лучший ориентир – серый безперый участок вокруг клюва, который присущ только грачам (хотя у совсем молодых птиц он отсутствует).

Галку легко узнать по небольшому размеру и двухцветной окраске: она преимущественно черная, но имеет характерный серый "капюшон" с черной маской на голове. А серая ворона имеет серый "жилет", который покрывает ее туловище.

Как отличить ворону от ворона

Труднее всего различить ворона и черную ворону – обе эти птицы имеют крепкое телосложение и блестящие угольно-черные перья. Самая существенная разница между ними – это размер.

Вороны – настоящие гиганты. Имея вес до 1,5 кг (что вдвое больше вороны) и размах крыльев под полтора метра, они являются крупнейшими среди всех воробьинообразных – огромной группы, в которую входит более половины всех видов птиц мира.

Конечно, размер помогает, если вам посчастливилось увидеть обеих птиц рядом или есть по чему оценить масштаб. Но в полевых условиях это не всегда возможно. Однако вороны не просто крупнее, они и массивнее. Благодаря тяжелой голове, крепкому клюву, толстой шее и "бочкообразной" груди они выглядят как бодибилдеры на фоне ворон, имеющих более стройное телосложение атлетов-многоборцев.

Также стоит обратить внимание на полет: вороны любят выделывать акробатические трюки, иногда даже летают вверх ногами, тогда как полет вороны – более прямолинейный и деловой. В воздухе ворона выдает хвост в форме ромба и растопыренные, как у хищных птиц, кончики крыльев.

Если же визуальные методы не сработали – дождитесь, пока птица подаст голос. Глубокое, горловое и резонирующее "кронк" ворона заставляет воронье "кар-кар-кар" звучать почти деликатно.

