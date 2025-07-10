Часть Земли может затонуть: ученые предупредили об опасных изменениях

Ученые бьют тревогу, всего за десятилетие – с 2015 года океан, который окружает Антарктиду, потерял морской лед, площадь которого равна площади Гренландии. Это один из самых быстрых экологических сдвигов, происходящих сегодня на Земле, и который может представлять серьезную опасность для человечества.

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Как пишет издание Earth.com, долгое время считалось, что таяние подобных ледников делает поверхностные воды океана более пресными, что способствует образованию нового льда. Но последние исследования показывают, что океан ведет себя иначе, и этот сдвиг может иметь далеко идущие последствия.

Загадочное изменение солености океана

Группа исследователей из Саутгемптонского университета в сотрудничестве с испанскими коллегами проанализировали данные о солености океана с помощью приборов, установленных на спутнике SMOS Европейского космического агентства. Анализ обнаружил, что поверхностные воды к югу от 50° южной широты становятся более солеными. И это нарушает давнюю тенденцию.

С 1980-х годов поверхностные воды Южного океана охлаждались и опреснялись, что способствовало расширению морского льда. Сейчас эта тенденция повернулась вспять. "Это открытие стало неожиданным, поскольку таяние льда должно опреснять океан, а не делать его более соленым", — заявил доктор Алессандро Сильвано, ведущий автор исследования. То, что полученные данные показывают обратное, вызывает у ученых серьезную тревогу.

Более соленая вода, меньше льда

Когда поверхность океана пресная и холодная, такие водные массы держатся на поверхности более теплой и соленой воды на глубине. Такие слои удерживают тепло внизу, позволяя льду сохраняться и увеличиваться в объемах. "Но теперь более соленые поверхностные воды позволяют теплу из глубин быстрее подниматься. Этот восходящий поток теплой воды растапливает морской лед снизу, значительно затрудняя его повторное образование", – объяснил доктор Сильвано.

Последствия этого изменения заметны уже сейчас – количество антарктического морского льда за последние годы резко сократилось. Еще большую тревогу вызывает то, что в море Уэдделла снова появился большой участок открытой воды – полынья Мод Райз. Ее не наблюдали с 1970-х годов.

"Возвращение полыньи Мод Райз подчеркивает, насколько ненормальной является текущая ситуация. Если эта тенденция к повышению солености и сокращение ледового покрова сохранится, это может привести к долгосрочным изменениям в Южном океане, которые будут иметь последствия для всего мира", – предупредил доктор Сильвано.

Мониторинг океана из космоса

Изучение Южного океана – непростая задача. Он изолированный, бурный и большую часть года находится в темноте. Именно поэтому спутниковые технологии так важны для наблюдения за ним.

С этой целью ученые из Саутгемптонского университета и Барселонского экспертного центра разработали новые алгоритмы для точного измерения изменений поверхностной солености из космоса. Эта работа была частью программы Европейского космического агентства Earth Observation FutureEO. "Это еще один пример того, насколько важны измерения солености морской поверхности из космоса", – сказал Роберто Сабиа, специалист по океанологии Европейского космического агентства Earth Observation.

Новый метод был разработан для преодоления традиционных ограничений определения солености в высоких широтах, где плотность морской воды в значительной степени определяется именно количеством соли в ней. Соединив спутниковые данные с данными приборов, установленных в океане, команда создала 15-летний набор данных, который отслеживает изменения солености, температуры и ледового покрова в Южном океане.

Опасная петля обратной связи

Результаты исследования ставят под сомнение предыдущие предположения о взаимодействии океана и климата. Годами климатические модели предполагали, что потепление приведет к усилению таяния льда и опреснению воды на поверхности, что поможет сбалансировать ситуацию. Но новые наблюдения указывают, что это был слишком оптимистичный сценарий.

"Наше новое исследование показало, что Южный океан меняется, но не так, как мы ожидали", – сказал доктор Сильвано. И предупредил, что планета может находиться значительно ближе к прохождению переломного момента, чем ожидалось ранее. По мнению ученого мы уже потенциально вступили в новое состояние, характеризующееся устойчивым сокращением площади морского льда, который поддерживается недавно обнаруженной петлей обратной связи".

Обратная связь работает следующим образом: более теплая и более соленая поверхностная вода растапливает лед снизу. Меньше льда означает большую открытость океана. Эта открытая вода поглощает больше тепла, что еще больше усиливает таяние.

Глобальный волновой эффект

Таяние морского льда Антарктиды — это не просто локальная проблема. Оно связано с увеличением оттока тепла из океана в атмосферу. Это приводит к усилению штормов и ускорению глобального потепления. Результатом становятся более экстремальные погодные явления, более интенсивное таяние антарктического ледяного щита и более быстрое повышение уровня моря. Существует также прямая угроза дикой природе. Пингвины, тюлени и другие виды, чье существование зависит от морского льда, теряют свою среду обитания.

Эти изменения происходят быстрее и иначе, чем предсказывали климатические модели. Ученые теперь ставят под сомнение устоявшиеся представления о том, как потепление должно влиять на слоистость океана и стабильность льда. "Эти результаты показывают, что в нашем понимании динамики океана и климата все еще есть пробелы. Непрерывный спутниковый и наземный мониторинг необходим для отслеживания и прогнозирования этих критических изменений", – сказал соавтор исследования Альберто Навейра Гарабато.

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