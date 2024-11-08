Бронированный динозавр мог выдержать удар скоростного авто благодаря "пуленепробиваемому жилету": результаты исследования. Фото
Новое исследование показывает, что броня динозавра была адаптирована для сражений между представителями Borealopelta markmitchelli. Кроме того, она, вероятно, может выдержать ушиб автокатастрофы на высокой скорости.
Это стало известно в результате последних исследований, где ученые рассматривали окаменелость динозавра, который мог вырасти до 5,5 метров в длину и жил примерно 110-112 миллионов лет назад во время раннего мела. Окаменелость настолько хорошо сохранилась, что ученые смогли определить прочность кератиновых пластин и покрывавших их костяных шипов, пишет Live Science.
"Эта штука может выдержать движущуюся на скорости F150", – сказал соавтор исследования Майкл Хабиб, биомеханический палеонтолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.
Хорошо сохранившаяся окаменелость действительно обнаружила слой кератина над костью, но гораздо толще, чем ожидалось – в некоторых местах почти 16 сантиметров.
"Кератиновая оболочка над современным рогом крупного рогатого скота имеет толщину всего 1,5 см", – пояснил Хабиб.
Рассмотрев структуру и размер кератиновых оболочек и сравнив их с кератиновой броней современных животных, таких как перо дикобраза, Хабиб и его коллеги рассчитали силу, которую может выдержать броня нодозавра. Команда также создала синтетическую броню нодозавра и испытала синтетическую броню против силы укуса, созданной копиями челюстей акрокантозавра.
Расчеты показали, что нодозавры, вероятно, могут выдержать более 125 000 джоулей энергии на квадратный метр – подобно аварии на скоростном автомобиле.
"Эти животные не носили пластинчатую броню. Они носили бронежилет поверх пластинчатой брони", – сказал Хабиб.
Броня настолько крепка, что может выдержать гораздо большую силу, чем могли нанести хищники того времени.
"Это свидетельствует о том, что броню также могли использовать во время боев между соревновавшимися за самок самцами", – сказал ученый.
На других окаменелостях бронированных динозавров остались только костяные шипы. Это потому, что кератин – мертвые клетки, из которых состоят такие структуры, как волосы и ногти – плохо окаменеют. Итак, исследуя бронированных динозавров, таких как нодозавры и стегозавры, палеонтологи предположили, что основная защита динозавров от хищников происходит от костных структур брони, оставленных в окаменелости, и что эта броня, возможно, была покрыта тонким слоем кератина.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что меньше всего в мире яйцо динозавра нашли в идеальном состоянии через 80 миллионов лет.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!