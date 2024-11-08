Бронированный динозавр мог выдержать удар скоростного авто благодаря 'пуленепробиваемому жилету': результаты исследования. Фото

Новое исследование показывает, что броня динозавра была адаптирована для сражений между представителями Borealopelta markmitchelli. Кроме того, она, вероятно, может выдержать ушиб автокатастрофы на высокой скорости.

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Это стало известно в результате последних исследований, где ученые рассматривали окаменелость динозавра, который мог вырасти до 5,5 метров в длину и жил примерно 110-112 миллионов лет назад во время раннего мела. Окаменелость настолько хорошо сохранилась, что ученые смогли определить прочность кератиновых пластин и покрывавших их костяных шипов, пишет Live Science.

"Эта штука может выдержать движущуюся на скорости F150", – сказал соавтор исследования Майкл Хабиб, биомеханический палеонтолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Хорошо сохранившаяся окаменелость действительно обнаружила слой кератина над костью, но гораздо толще, чем ожидалось – в некоторых местах почти 16 сантиметров.

"Кератиновая оболочка над современным рогом крупного рогатого скота имеет толщину всего 1,5 см", – пояснил Хабиб.

Рассмотрев структуру и размер кератиновых оболочек и сравнив их с кератиновой броней современных животных, таких как перо дикобраза, Хабиб и его коллеги рассчитали силу, которую может выдержать броня нодозавра. Команда также создала синтетическую броню нодозавра и испытала синтетическую броню против силы укуса, созданной копиями челюстей акрокантозавра.

Расчеты показали, что нодозавры, вероятно, могут выдержать более 125 000 джоулей энергии на квадратный метр – подобно аварии на скоростном автомобиле.

"Эти животные не носили пластинчатую броню. Они носили бронежилет поверх пластинчатой брони", – сказал Хабиб.

Броня настолько крепка, что может выдержать гораздо большую силу, чем могли нанести хищники того времени.

"Это свидетельствует о том, что броню также могли использовать во время боев между соревновавшимися за самок самцами", – сказал ученый.

На других окаменелостях бронированных динозавров остались только костяные шипы. Это потому, что кератин – мертвые клетки, из которых состоят такие структуры, как волосы и ногти – плохо окаменеют. Итак, исследуя бронированных динозавров, таких как нодозавры и стегозавры, палеонтологи предположили, что основная защита динозавров от хищников происходит от костных структур брони, оставленных в окаменелости, и что эта броня, возможно, была покрыта тонким слоем кератина.

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