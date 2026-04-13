Большой научный прорыв: в Египте раскопали необычный храм. Фото

В древнеегипетском городе Пелузий был найден необычайный храмовый комплекс, расположенный на севере Синая. Он долгое время оставался скрытым под песками. Экспедиция Высшего совета древностей Египта работала на этом объекте в течение шести лет, прежде чем окончательно подтвердила сакральное назначение сооружения.

Этот круглый храм стал доказательством стратегической и культурной важности Пелузия как ключевого узла между Египтом и Восточным Средиземноморьем, сообщает Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities.

Находка подтверждает, что регион был не только оборонительным форпостом, но и центром уникального религиозного синтеза. Археологи отмечают, что эта конструкция не имеет аналогов среди типичных египетских сооружений, что делает ее изучение приоритетным для историков.

Пелузий: историческая находка

Древний город Пелузий (на греческом – Πηλούσιον) играл роль восточных ворот Египта, служа главным пунктом торговли и обороны. Благодаря своему расположению город превратился в плавильный котел для различных традиций, где египетское наследие тесно переплеталось с эллинистическим и римским влияниями. Секретарь Высшего совета древностей Хишам Эль-Лейти отметил, что архитектурный стиль новооткрытого храма демонстрирует этот уникальный симбиоз, отражая распространение религиозных идей тогдашним миром.

Центральным элементом раскопок является огромный круглый бассейн диаметром около 35 метров, который был соединен с Пелузийским рукавом Нила. Исследователи считают, что это сооружение было наполнено речным илом, что имело глубокий символический смысл.

Само название божества – Пелузий – происходит от греческого слова, означающего "грязь" или "ил", подчеркивая тесную связь культа с плодородными силами реки. В центре бассейна археологи нашли квадратное основание, на котором, предположительно, когда-то возвышалась статуя бога.

Интересно, что первоначальные предположения ученых были ошибочными. Когда в 2019 году из-под земли появилась первая часть красного кирпичного сооружения, его идентифицировали как помещение для заседаний городского совета. Однако детальные раскопки обнаружили сложную сеть каналов, дренажных систем и резервуаров, что присуще именно культовым комплексам. Благодаря консультациям с международными экспертами, в частности специалистами из университета Сорбонна, было окончательно подтверждено ритуальное назначение объекта.

Археологические доказательства указывают на то, что храм активно использовался в течение огромного промежутка времени – со II века до н.э. вплоть до VI века н.э. В течение этих восьмисот лет структура здания оставалась почти неизменной, что свидетельствует об устойчивости местных религиозных традиций даже во времена глобальных политических изменений. Хотя северная часть храма претерпела значительные повреждения, остатки краснокирпичных каналов до сих пор демонстрируют высокий уровень инженерного планирования древних строителей.

