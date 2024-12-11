Большой адронный коллайдер нашел первое доказательство существования самой тяжелой частицы антиматерии

Крупнейший в мире ускоритель элементарных частиц – Большой адронный коллайдер, построенный в Европейском центре ядерных исследований, нашел первое доказательство существования тяжелейшей части антиматерии. Ученые из детектора ALICE CERN воспроизводят условия, обнаруженные при Большом взрыве, пытаясь понять, как материя стала доминировать над антиматерией.

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Это означает, что Большой адронный коллайдер (LHC) дал ученым возможность заглянуть в условия, которые существовали, когда Вселенной было меньше секунды. По словам экспертов, частица антиматерии является партнером массивной частицы материи под названием гипергелий-4, и ее открытие может помочь разгадать тайну того, почему обычная материя стала доминировать во Вселенной, несмотря на то, что материя и антиматерия были созданы в одинаковом количестве, пишет Space.com.

Этот дисбаланс известен как "асимметрия материя-антиматерия", говорят ученые. Частицы материи и частицы антиматерии аннигилируют при контакте, высвобождая свою энергию обратно в космос. Это означает, что если бы дисбаланс между ними не возник на ранней стадии Вселенной, то космос мог бы быть действительно более пустым и менее интересным местом, объясняют специалисты.

По словам ученых, столкновения, которые происходят на Большом адронном коллайдере, создают состояние материи, которое называется "кварк-глюонная плазма". Это плотное море плазмы является таким же, как "первичный бульон" материи, который заполнил Вселенную примерно через одну миллионную долю секунды после Большого взрыва, говорят исследователи.

И именно из этой кварк-глюонной плазмы возникают экзотические "гиперядра" и их аналоги из антиматерии, что позволяет ученым заглянуть в раннюю Вселенную. По научным данным, гиперядра содержат протоны и нейтроны, как и обычные атомные ядра, а также нестабильные частицы, называемые "гиперонами".

Гиперядра были впервые обнаружены в космических лучах, потоках заряженных частиц, падающих на Землю из глубокого космоса примерно семь десятилетий назад. Однако они редко встречаются в природе, и их сложно создать и изучить в лаборатории, отмечают исследователи.

Открытие первых доказательств гиперядер, являющихся аналогом гипергелия-4 из антиматерии, было сделано на детекторе LHC ALICE.

По словам ученых, ALICE обнаружила более тяжелую антигиперядерную частицу, антигипергелий-4, состоящую из двух антипротонов, антинейтрона и антилямбда.

Сигнатура антигипергелия-4 была найдена путем его распада на другие частицы и обнаружение этих частиц.

В дополнение к фиксации доказательств антигипергелия-4 и антигиперводорода-4, команда ALICE также смогла определить их массы, хорошо согласующиеся с современными теориями физики элементарных частиц.

Причина дисбаланса "материя-антиматерия" во Вселенной остается неизвестной, но антигипергелий-4 и антигиперводород-4 могут дать важные подсказки в этой тайне, подчеркивают ученые.

Ранее OBOZ.UA писал, как устроен Большой адронный коллайдер.

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