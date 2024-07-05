Бегемоты летают в воздухе на максимальной скорости: исследователи совершили неожиданное открытие

Исследователи из Королевского ветеринарного колледжа Великобритании доказали, что бегемоты способны летать. Эти, казалось бы, неподъемные великаны отрываются от земли одновременно всеми четырьмя ногами, когда мчатся на полной скорости.

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Быстрые бегемоты даже способны подняться в воздух примерно на 15% своего шага, или 0,3 секунды. Учитывая, что взрослый самец весит более трех тонн, то такие полеты кажутся невероятными, пишет NewAtlas.

Ученые из британского ветеринарного колледжа изучали 169 шагов 32 бегемотов. Они обнаружили, что эти млекопитающие отлично бегают рысью, а когда максимально нажимают на свои "педали газа", то способны подлетать. Стоит отметить, что эти великаны могут развивать скорость до 35 км/ч.

Это открытие ставит бегемотов на высшую ступень спортивного мастерства среди крупных млекопитающих. Например, слоны двигаются одинаково даже на большой скорости и никогда полностью не отрываются от земли. Носороги могут ходить, бежать рысью и даже галопом, но также не способны подниматься над поверхностью.

"Трудно работать с бегемотами, поскольку они, как правило, прилипают к воде. Они тоже очень опасны. Это отчасти причина, почему наука мало что знала о том, как бегемоты двигаются. Поэтому мы очень рады представить первое исследование, сосредоточенное исключительно на обнаружении того, как бегемоты ходят и бегают. Мы были приятно удивлены, увидев, как они поднимаются в воздух, когда быстро бегут – это поразительно!", – сказал руководитель исследовательской группы, профессор эволюционной биомеханики Джон Гатчинсон.

Ученый отметил, что это исследование важно для понимания того, что значит быть большим животным и передвигаться по суше. Эта работа также помогает ученым собрать воедино эволюцию передвижения крупных наземных животных, начиная с гигантских динозавров.

"Больше понимание видов, с которыми мы работаем, поможет нам улучшить уход, который мы сможем предоставлять этим животным в будущем", – сказал научный и охранный работник курорта Flamingo Land Киран Холлидей.

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