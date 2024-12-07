Как выглядят два самых страшных паука Европы. Фото

В последние годы в Европе вырос страх перед пауками, ведь этим летом в Италии двое мужчин в течение месяца умерли после укуса средиземноморского коричневого паука-отшельника, также известного как угловой паук. В Европе есть два вида пауков, чьи укусы могут привести к больничной койке – европейская черная вдова (Latrodectus tredecimguttatus) и уже упомянутый средиземноморский отшельник (Loxosceles rufescens).

Видео дня

Однако ученые говорят не паниковать, ведь недавние случаи смерти в Италии в результате укусов средиземноморского отшельника все еще остаются загадкой – это может быть просто статистическая аномалия, ряд клинических ошибок или другой вид паука, завезенный случайно в Европу. Ведь яд этих двух видов пауков обычно не приводит к летальным исходам, пишет The Conversation.

Два самых страшных вида пауков в Европе

По словам экспертов, черная вдова всегда имела худшую репутацию, но задокументированных случаев смерти от укуса ее европейского варианта нет. Кроме того, встретиться с пауком не легко, ведь он встречается в сельской местности и живет под корой деревьев или камнями.

Ученые отмечают, что нейротоксическое влияние яда черной вдовы на человека хорошо известно: оно влияет на нервную передачу, сердечную мышцу и функцию гладкой мускулатуры, вызывая синдром, называемый латродектизмом.

А вот паук-отшельник, у которого на головогрудях обычно маленькое темное пятно в форме скрипки, имеет тенденцию жить в непосредственной близости от человека – в домах, гаражах или на рабочих местах, предостерегают ученые. Он часто находит темные, пыльные тайники, например, за мебелью или под ней, где может оставаться незамеченным в течение длительного времени, говорят исследователи.

Однако известно, что средиземноморские пауки-отшельники не слишком агрессивны и обычно нападают только тогда, когда их напрямую беспокоят, поэтому волноваться не стоит, говорят эксперты.

В отличие от нейротоксического яда черной вдовы, яд пауков семейства сикаридовых, к которым относится средиземноморский отшельник, оказывает некротическое действие, то есть вызывает гибель тканей организма, говорят ученые.

По словам специалистов, среди многих белков, содержащихся в яде угловых пауков, ферменты фосфолипазы, которые разрушают клеточные мембраны и разрывают кровеносные сосуды. Эти эффекты обычно вызывают локализованную реакцию на месте укуса, которая включает отек, покраснение и зуд в течение нескольких недель.

Медики отмечают, что в небольшом проценте случаев в центральной части укуса этого паука может развиться некротическое поражение, где ткань отмирает и отпадает в конце концов заживления через несколько недель.

Однако, если вовремя обратиться к врачам, лечение укуса пройдет безопасно и не приведет к серьезным последствиям. Кроме того, специалисты отмечают, что некротическое прогрессирование менее распространено у европейского паука-отшельника, чем у некоторых его латиноамериканских аналогов из Чили, Аргентины и Перу.

Однако в некоторых редких случаях некроз, вызванный укусом паука-отшельника, может достигать нижней мышцы и вызвать синдром токсического шока, включающий такие симптомы, как лихорадка, боли в мышцах и суставах.

В крайне редких случаях это может вызвать кожно-висцеральный локсосцелизм, состояние, которое, хотя и очень редко, может привести к острому гемолизу (разрушению клеток крови), почечной недостаточности, шоку и, наконец, смерти, говорят ученые.

Эксперты приводят статистику, что за 23 года в Европе была зарегистрирована 1691 смерть от укусов ос, шершней и пчел. А вот смерти от предполагаемых укусов пауков за аналогичный период можно сосчитать по пальцам одной руки.

OBOZ.UA ранее писал, что один из самых страшных пауков Австралии устроил "ловушку" маме с ребенком среди кубиков конструктора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!