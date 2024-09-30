Астронавты SpaceX Crew-9 прибыли на МКС с плюшевой 'Авророй' на борту: что экипаж будет там делать и зачем ему эта российская традиция. Фото, видео

Астронавты миссии SpaceX Crew-9, которые начали свое космическое путешествие 28 сентября, прибыли на Международную космическую станцию (МКС) после однодневного орбитального путешествия. Интересно, что на борту Freedom был также игрушечный сокол под названием "Аврора", по традиции российских астронавтов выполняющий роль индикатора нулевой перегрузки космической капсулы.

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Двое членов экипажа Crew-9 – астронавта NASA Ника Хейга и российского космонавта Александра Горбунова поздравили астронавты, которые сейчас находятся на борту орбитальной лаборатории. Приветственную речь произнесли Суни Уильямс и Бутч Уилмор, которые присоединятся к Crew-9 и на капсуле Freedom вернутся на Землю в следующем году, пишет Space.com.

Специфика миссии Crew-9

По информации SpaceX, запуск Crew-9 стал первым полетом человека в космос, совершивший полет из космического стартового комплекса-40 (SLC-40) на станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Все предыдущие полеты Dragon с экипажем стартовали с соседнего комплекса 39A Космического центра Кеннеди NASA.

В то же время Ник Хейг, полковник Космических сил США, стал первым активным членом этого относительно нового военного подразделения, достигшего космоса.

Миссия Crew-9 также войдет в историю тем фактом, что капсула SpaceX Crew Dragon, которая обычно перевозят четырех человек на Международную космическую станцию, на этот раз имела всего двух пассажиров. NASA сократило количество астронавтов этой миссии наполовину, чтобы сохранить места для двух людей, которые уже находятся в орбитальной лаборатории и нуждаются в возвращении домой.

Речь идет о прибывших на МКС в июне ветеранах NASA – Бутча Уилмора и Суни Уильямс во время первого полета экипажа капсулы Boeing Starliner. Их миссия должна длиться до 10 дней, но у Starliner возникли проблемы с двигателем на орбите.

Агентство решило, что возвращать Уилмора и Уильямс домой на Starliner было слишком рискованно. Таким образом капсула вернулась на Землю без экипажа 7 сентября. А Бутч и Суни полетят домой на Freedom вместе с Хейгом и Горбуновым в феврале 2025 года.

"Аврора" снова в космосе

Игрушечная "Аврора", как индикатор нулевой гравитации, уже не впервые в космосе. Первая попытка Ника Хейга улететь на Международную космическую станцию с плюшевым соколом закончилась неудачей в октябре 2018 года, когда российская ракета "Союз FG" вышла из строя, пишет Space.

Через пять месяцев Хейг снова взял с собой "Аврору", когда взлетал в космос на "Союзе МС-12". И на этот раз астронавт NASA вместе со своей игрушкой успешно добрались до космической станции.

И вот третья попытка дуэта Хейга и "Авроры" попасть на МКС закончилась удачей благодаря миссии Crew-9. SpaceX Dragon.

Идею летать с индикатором нулевой перегрузки можно проследить от первого полета человека в космос, который совершил космонавт советских времен Юрий Гагарин. Он упаковал маленькую куклу на борт своего космического корабля "Восток" и наблюдал, как она плывет, когда он путешествовал по орбите вокруг Земли в 1961 году.

Эта традиция сохраняется в Роскосмосе. Однако Ник Хейг стал первым американским астронавтом, повторно летавшим с индикатором нулевой перегрузки с момента, когда традиция брать с собой игрушку на борт перешла и к космическим полетам в США в 2019 году.

Интересно, что у астронавтов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), которые летали в космос на "Союзе" и "Драконе" также были свои игрушечные талисманы-индикаторы на борту.

Ранее OBOZ.UA писал, что NASA пообещало вернуть домой астронавтов Суни Уильямс и Бутча Уилмора, застрявших в космосе на 9 месяцев.

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