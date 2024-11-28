Астронавтка NASA, которая напугала врачей исхудавшим видом, дала новое интервью из космоса и похвасталась едой

Астронавтка NASA Сунита Уильямс, которая застряла на МКС и за более 160 дней пребывания в космосе напугала врачей исхудавшим видом, дала новое интервью. Она похвасталась едой, которой экипаж космической станции лакомится на праздники, в частности на День благодарения в США, который отмечается сегодня, 28 ноября.

Видео дня

На космическом столе – все по традициям любимого праздника американцев – копченая индейка, зеленая фасоль, клюква, грибы и картофельное пюре. А также Уильямс сообщила, что астронавты имеют выходной день для празднования, пишет NBC News.

"У нас есть куча еды, которую мы упаковали на День благодарения", – сказала Суни Уильямс.

Астронавтка также добавила, что не стоит за нее переживать, ведь она наслаждается временем, проведенным на орбите, и находится в хорошем настроении.

"Мы чувствуем себя хорошо, тренируемся, правильно питаемся. Нам тоже здесь очень весело. Поэтому, знаете, люди волнуются за нас. Действительно, не переживайте за нас", – сказала Уильямс.

Врачи NASA сотрудничали с астронавткой, чтобы помочь ей набрать килограммы. Ведь распространившиеся в сети вирусные изображения вызвали глобальное беспокойство относительно ее здоровья, сообщили специалисты.

Однако Сунита уже неоднократно заявляла, что чувствует себя хорошо и даже набрала уже несколько килограммов во время пребывания на МКС.

Напомним, Уильямс живет и работает на Международной космической станции почти полгода.

Но проблемы с космическим кораблем заставили дуэт оставаться на орбите не на 9 дней, как планировалось, а на 9 месяцев Уилмор и Уильямс должны вернуться домой в феврале в капсуле SpaceX Crew Dragon.

Ранее OBOZ.UA писал, что NASA отреагировало на заявление врачей, которых испугал вид Суниты Уильямс: застрявшая на МКС астронавтка очень похудела.

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