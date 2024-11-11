'Остались кожа и кости'. В NASA сообщили новые детали о состоянии астронавтки, застрявшей на МКС

В NASA сообщили новые детали о состоянии здоровья Суниты Уильямс, застрявшей на Международной космической станции (МКС). Ведь на последних фото хорошо видно, что у 59-летней астронавтки "остались кожа и кости".

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Врачи NASA отчаянно пытаются помочь Уильямс набрать килограммы. Ведь после незапланированных 155 дней проведенных в космосе, Сунита понесла "значительную" потерю веса, пишет New York Post.

"Она очень похудела. Килограммы у нее растаяли, и теперь остались кожа и кости. Поэтому приоритетом является помочь ей стабилизировать потерю веса и, надеюсь, вернуть его назад", – сказал сотрудник NASA.

Из-за изменений в метаболизме астронавты каждый день должны потреблять вдвое больше калорий, чем нужно людям на Земле. "Они должны потреблять от 3500 до 4000 калорий в день, чтобы поддерживать свой вес. Однако когда они начинают меньше есть, то их вес быстро падает", – объяснил сотрудник космического агентства.

По данным источника в NASA, Сунита Уильямс в начале миссии весила около 63.5 килограммов. Чтобы набрать привычный вес, Уильямс должна потреблять до 5000 калорий ежедневно. Для сравнения – женщине на Земле нужно примерно от 1600 до 2400 калорий, чтобы поддерживать свой вес.

По словам экспертов, чтобы поддерживать мышечную массу и плотность костей в среде с нулевой перегрузкой, астронавты должны выполнять упражнения более двух часов в день, что также сжигает калории.

Известно, что Суни Уильямс является упорным бегуном. Она стала первым человеком, пробежавшим марафон в космосе на беговой дорожке в 2007 году, вместе с Бостонскими марафонцами через онлайн-трансляцию.

Врачи NASA начали сотрудничать с Уильямс примерно месяц назад, чтобы помочь ей набрать килограммы. То есть еще до того, как распространившиеся в сети вирусные изображения вызвали глобальную обеспокоенность относительно ее здоровья, сообщили специалисты.

Исследование NASA 2023 показало, что женщины-астронавты теряют мышцы быстрее, чем их коллеги-мужчины.

Однако в NASA заявили, что не о чем беспокоиться, и что они, мол, не слишком озабочены потерей веса Уильямс. Все астронавты NASA на борту Международной космической станции проходят регулярные медицинские осмотры. За ними следят специализированные лётные хирурги, и они здоровы", – уверяли в агентстве.

Напомним, что Сунита Уильямс и ее коллега-астронавт Барри Уилмор застряли в космосе на 9 месяцев вместо 8 дней, ведь неисправный космический корабль Boeing Starliner не смог вовремя доставить их на Землю. Их возвращение домой запланировано на февраль 2015 года.

Ранее OBOZ.UA писал, что астронавтка NASA, застрявшая на МКС, смутила врачей своим видом на свежем фото из космоса.

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