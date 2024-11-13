Застрявшая на МКС астронавтка NASA записала видео из космоса и впервые прокомментировала свой 'пугающий вид'

Застрявшая на МКС Сунита Уильямс записала видео из космоса. Астронавтка NASA впервые прокомментировала свой "пугающий вид".

Видео дня

По словам 59-летней Уильямс, она чувствует себя прекрасно и ее вес такой же, как и в начале миссии. Суни подчеркнула, что усердно занимается в орбитальной лаборатории, как и все астронавты, чтобы предотвратить истощение мышц, пишет Space.com.

Напомним, что с прошлой недели в СМИ начали появляться статьи о том, что состояние здоровья Сунниты Уильямс вызывает беспокойство. Медиа ссылались на мнение врача, который сказал, что на последних фото астронавтка выглядит "худой из-за значительного дефицита калорий".

Однако официальные представители NASA быстро опровергли эти предположения, заявив, что Уильямс и другие три астронавта, которые сейчас живут на МКС здоровы и чувствуют себя хорошо.

Эти слова подтвердила и сама Уильямс, прислав свежее видео с МКС. "У меня такой же вес, как и тогда, когда поднялась сюда", – подчеркнула астронавтка.

Сунита также рассказала, что усердно занимается в орбитальной лаборатории, как и все астронавты, чтобы предотвратить истощение мышц и потерю плотности костной ткани, которые могут возникнуть во время длительного воздействия микрогравитации.

А что касается визуального изменения тела, то на это повлияла атлетика, говорит астронавтка NASA. Она ведь регулярно занимается на велотренажере, беговой дорожке и поднимает гантели на МКС. "Я точно могу сказать, что тяжелая атлетика, которой я занимаюсь, меня изменила. Мои бедра и ягодицы стали немного больше", – сказала Сунита.

Напомним, что Сунита Уильямс и ее коллега-астронавт Барри Уилмор прибыли на МКС 6 июня. Их миссия должна была длиться 9 дней. Однако по причине неисправности космический корабль Boeing Starliner не смог вовремя доставить их на Землю и астронавты застряли в космосе. Их возвращение домой запланировано на февраль 2025 года.

OBOZ.UA ранее писал, что в NASA сообщили новые детали о состоянии астронавтки, застрявшей на МКС.

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