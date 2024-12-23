Археологи установили место исторической битвы Александра Македонского более 2300 лет назад

Исследовательская группа обнаружила точное месторасположение древнего поля битвы исторического сражения Александра Македонского. Сражение при Гранике произошло в 334 году до нашей эры, более 2300 лет назад.

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Как сообщает News Week со ссылкой на Türkiye Today, по словам археологов это важное сражение произошло у реки Бига в провинции Чанаккале на северо-западе Турции. В древности река была известна как Граникус.

Это сражение было первой значительной победой Александра во время его кампании против Персидской империи Ахеменидов. Она имела историческое значение, поскольку положила начало завоеванию легендарным полководцем Малой Азии – исторического региона, соответствующего большей части современной Турции.

Его успех проложил путь для дальнейших побед, которые в конечном итоге привели к падению Персидской империи Ахеменидов. И это заложило основу для эллинизации крупных массивов Азии, что оказало длительное влияние на регионы, завоеванные Александром.

Александр Македонский правил древним Македонским царством, расположенным в северо-восточной части Греческого полуострова, между 336 г. до н. до своей смерти в 323 г. до н. в возрасте 32 лет. Во время своего правления он провел широкие военные кампании, создав одну из величайших империй, когда-либо видевших – от Греции до северо-западной Индии. Непобежденный в боях он считается одним из самых успешных полководцев в истории.

"Битва при Гранике считается одним из важнейших моментов в мировой истории", – комментирует находку Рейхан Корпе, археолог из университета Чанаккале Онсекиз Март (ÇOMU) в Турции. Именно им двадцать лет назад был инициирован проект с целью определения точного места битвы, который сейчас реализован.

"Наши исследования в сочетании с внимательным чтением древних источников позволили нам определить точное место битвы, участвовавших села и ее расположение на равнинах", – говорит Корпе.

В ходе исследования также удалось определить маршрут, по которому Александр и его войска прибыли к месту битвы. По словам археолога, он начинался с села Озбек, пересекая Умурбей, Лапсеки и в конце концов спустился на равнину Бига.

После открытия место битвы планируется превратить в туристическую достопримечательность в рамках проекта "Культурный путь Александра Великого".

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