Найденная в Греции туника принадлежит Александру Македонскому: ученые совершили сенсационное открытие. Фото

В 2400-летней царской гробнице в городе Вергине на севере Греции археологи обнаружили хитон. Ученые предполагают, что пурпурная туника принадлежит легендарному правителю Македонии – Александру Македонскому.

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Церемониальная одежда под названием "mesoleucon sarapis" была найдена еще 47 лет назад. Однако до сих пор ученых исследовали кому она принадлежала, ведь ее нашли не в гробнице самого Александра Великого, а его сводного брата – Филиппа III Македонского, пишет DailyMail.

Археологи десятилетиями знали, что семья Александра Македонского имеет тесную связь с тремя царскими гробницами, расположенными в Вергине. Однако не могли точно понять, кто именно там похоронен.

Согласно результатам исследований, в могилах IV века до нашей эры похоронены останки отца, мачехи, сводных сестер и сына Александра, пишет Arkeonews. Однако ученые долгое время не знали, кому принадлежит церемониальная туника, найденная в гробнице.

Под руководством Антониса Барциокаса из Фракийского университета Демокрита группа археологов идентифицировала окрашенную в пурпурный цвет хлопчатобумажную ткань, отвечающую историческим рассказам о церемониальной одежде, которую носили великие персидские цари. Из исторических источников известно, что именно такой хитон Александр Македонский взял после победы над Дарием III из Персии.

Интересно, что туника была найдена в золотом оссуарии гробницы II вместе с останками человека и золотым венком. Первоначально ученые считали, что это тело Филиппа II – отца Александра Великого. Однако последние исследования показали, что в гробнице покоится его сводный брат – Филипп III Арридея, унаследовавший несколько символов власти от Александра после его смерти.

К сожалению, место отдыха самого Александра Македонского до сих пор остается загадкой для исследователей. Известно, что сначала он был похоронен в Египте, но считается, что его тело перенесли, чтобы предотвратить ограбление. Однако куда именно – неизвестно.

Ранее OBOZ.UA писал, что археологи нашли ванную комнату, где Александр Македонский купался со своим вероятным любовником.

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