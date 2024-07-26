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Археологи совершили "сенсационное" открытие на месте, где воскрес Иисус. Фото

Инна Василюк
Наука Обоз
2 минуты
5,5 т.
Археологи совершили 'сенсационное' открытие на месте, где воскрес Иисус. Фото

Археологи нашли давно утраченный алтарь у Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Сенсационное открытие было сделано случайно, когда строители перевернули гигантскую каменную плиту, лежавшую у стены святыни, где воскрес Иисус.

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Считалось, что алтарь был уничтожен во время пожара в 1808 году. А оказалось, он каждый день был перед глазами сотен паломников, которые еще и регулярно раскрашивали его граффити, не подозревая, что это бесценный христианский артефакт, пишет DailyMail.

Археологи совершили "сенсационное" открытие на месте, где воскрес Иисус. Фото

Место Храма Гроба Господня определено как святыню распятия и гробницы Иисуса. Ежегодно здесь насчитывается около четырех миллионов посетителей. И ни один из них до сих пор не замечал особенности этой массивной глыбы, имеющей 2.5 метра в длину и 1.5 метра в ширину.

Когда строительными решили забрать от стен Храма Гроба Господня камень, стоявший здесь давно, то увидели перед собой нечто необычайное. С обратной стороны плита была украшена ленточными орнаментами, характерными для римской традиции в средние века. Впоследствии ученые увидели на камне четкие отметки, которые демонстрируют, что это был алтарь, освящённый в 1149 году.

Команда исследователей из Австрийской академии наук (OeAW), которая первой начала изучать найденный алтарь, подчеркнула, что для историков эта находка является сенсацией в нескольких аспектах.

"Уже тот факт, что плита могла так долго оставаться скрытой в таком интенсивно исследуемом здании, как Храм Гроба Господня, перед глазами тысяч паломников и туристов каждый день – невероятным", – написали исследователи.

Археологи совершили "сенсационное" открытие на месте, где воскрес Иисус. Фото

Церковь Гроба Господня, диаметр которой превышает 1645 метров, была построена на вершине римского храма, посвященного богине Венере, в 335 году нашей эры. Во время строительства здесь была раскрыта могила, которая, как считают, принадлежит Иисусу Христу.

Церковь Гроба Господня была уничтожена персидской армией в 614 году и почти полностью разрушена в 1009 году. А в 1800-х годах храм потерпел сокрушительный пожар, в котором, как считалось, алтарь был потерян.

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