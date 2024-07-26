Археологи совершили 'сенсационное' открытие на месте, где воскрес Иисус. Фото

Археологи нашли давно утраченный алтарь у Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Сенсационное открытие было сделано случайно, когда строители перевернули гигантскую каменную плиту, лежавшую у стены святыни, где воскрес Иисус.

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Считалось, что алтарь был уничтожен во время пожара в 1808 году. А оказалось, он каждый день был перед глазами сотен паломников, которые еще и регулярно раскрашивали его граффити, не подозревая, что это бесценный христианский артефакт, пишет DailyMail.

Место Храма Гроба Господня определено как святыню распятия и гробницы Иисуса. Ежегодно здесь насчитывается около четырех миллионов посетителей. И ни один из них до сих пор не замечал особенности этой массивной глыбы, имеющей 2.5 метра в длину и 1.5 метра в ширину.

Когда строительными решили забрать от стен Храма Гроба Господня камень, стоявший здесь давно, то увидели перед собой нечто необычайное. С обратной стороны плита была украшена ленточными орнаментами, характерными для римской традиции в средние века. Впоследствии ученые увидели на камне четкие отметки, которые демонстрируют, что это был алтарь, освящённый в 1149 году.

Команда исследователей из Австрийской академии наук (OeAW), которая первой начала изучать найденный алтарь, подчеркнула, что для историков эта находка является сенсацией в нескольких аспектах.

"Уже тот факт, что плита могла так долго оставаться скрытой в таком интенсивно исследуемом здании, как Храм Гроба Господня, перед глазами тысяч паломников и туристов каждый день – невероятным", – написали исследователи.

Церковь Гроба Господня, диаметр которой превышает 1645 метров, была построена на вершине римского храма, посвященного богине Венере, в 335 году нашей эры. Во время строительства здесь была раскрыта могила, которая, как считают, принадлежит Иисусу Христу.

Церковь Гроба Господня была уничтожена персидской армией в 614 году и почти полностью разрушена в 1009 году. А в 1800-х годах храм потерпел сокрушительный пожар, в котором, как считалось, алтарь был потерян.

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