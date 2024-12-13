Археологи обнаружили 'захватывающую' надпись китайскими иероглифами на библейской горе Сион. Фото

На библейской горе Сион археологи обнаружили 500-летний фарфоровый осколок чаши, на котором сохранилась надпись китайскими буквами. Там было написано: "Будем вечно охранять вечную весну".

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Как пишет MailOnline, по словам ученых, это первое археологическое свидетельство экономических и политических связей между ранней Османской империей, Святой Землей Израиля и имперским Китаем. Но значение текста остается непонятным.

"Мы все были очень взволнованы этой редкой находкой, потому что она была неожиданной", – сказал археолог Майкл Чернин из Управления древностей Израиля (Israel Antiquities Authority (IAA)).

Несмотря на то, что власти работали на месте раскопок горы Сион в течение последних трех лет с Протестантским институтом археологии Германии, ни одна команда не могла говорить с уверенностью в значении многовекового сообщения изысканной чаши. Исследователи предположили, что загадочная надпись может указывать на благоговейный трепет, с которым османы относились к китайскому фарфору, известному во всем мире своим замечательным качеством глины.

В настоящее время археологи продолжают более конкретный анализ артефакта. Сейчас известно, что датирован он между 1520 и 1570 годами, и, вероятно, прибыл через китайские торговые колонии, существовавшие тогда в Бейруте, Триполи и Иерусалиме.

"Это поэтическое послание на китайском языке, найденное в столь неожиданном месте, добавляет новую прекрасную главу в историю Иерусалима. Это ощутимое напоминание о том, насколько взаимосвязан был мир даже несколько веков назад", – сказал директор IAA Эли Эскусидо.

Древний китайский фарфор уже находили на Святой Земле раньше, находка на горе Сион является первым известным открытием, на котором есть настоящая надпись.

Место раскопок на горе Сион охватывает огромную хронологию древней истории в разные периоды и империи, причем новое открытие было обнаружено у остатков древней христианской церкви под названием Айя Сион.

Построенный императором Константином храм Святого Сиона когда-то назывался "Матерью всех церквей", пока его не разрушили персы в 614 году нашей эры.

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