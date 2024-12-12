Во время строительства автомагистрали в Дании обнаружили груду оружия железного века, которого хватит на оснащение небольшой армии

Во время расширения автомагистрали в Дании было обнаружено оружие времен железного века. Археологи откопали чрезвычайно хорошо сохранившееся оружие для жертвоприношений, состоящее из более сотни копий, копий и мечей, а также очень редкую кольчугу.

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1500-2000 годов назад, вождь закопал достаточно оружия для небольшой армии в двух сооружениях, расположенных к северо-западу от Геденстеда, между Вейлом и Хорсенсом. Неожиданное открытие увлекло археологов, открывая тайны скрытого мира времен железного века. Как пишет Daily Express US, ученые уверены, что всех найденных предметов будет достаточно для оснащения небольшой армии.

Было найдено 119 копий и копий, восемь мечей, пять ножей, три наконечника стрел, один топор, доспехи, обломки горна и фрагменты по крайней мере двух присяжных колец. Несколько бронзовых и стальных предметов еще не идентифицированы. Наряду с многочисленным оружием была похоронена невероятно ценная кольчужная рубашка и другие предметы, указывающие на то, что это место было домом для могущественного вождя. Способ, по которому было похоронено военное снаряжение, свидетельствует о том, что это была жертва высшим силам, пишут на сайте Музея культуры Вейле.

"Из первых же исследований мы знали, что это будет очень, но раскопки превзошли все наши ожидания", – поделился впечатлениями Элиас Витте Томасен, археолог и руководитель раскопок из музеев Вейле.

Он рассказал, что большая часть оружия поражает, но больше всего его увлекло то, что эта находка дает возможность увидеть общественную структуру и повседневную жизнь железного века.

"Мы вдруг чувствуем себя очень близкими к людям, жившим здесь 1500 лет назад", – сказал ученый.

Также он добавил, что раскопки, которые еще продолжаются, и дальнейший анализ материалов покажут, принадлежало ли это снаряжение местным воинам, или оно является военной добычей побежденного врага.

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