Анализ ДНК помог раскрыть многовековую тайну: ученые установили подлинное происхождение путешественника Христофора Колумба

Христофор Колумб, мореход и первооткрыватель Америки, был сефардским евреем из Западной Европы. Испанские ученые установили этот факт, проанализировав ДНК-образцы останков, похороненных в Севильском соборе в Испании, который власти давно обозначили как место последнего упокоения путешественника.

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О результатах своей работы они сообщили в документальном фильме "ДНК Колумба: Настоящее происхождение", транслируемом на испанском телеканале TVE, пишет Reuters. Таким образом исследователи положили конец многовековым дискуссиям о происхождении и окончательном месте захоронения мореплавателя.

Согласно традиционной теории, Колумб был родом из итальянской Генуи. По другим версиям, он принадлежал то ли к испанским евреям, то ли к грекам, баскам, португальцам или британцам.

Однако в настоящее время исследователи завершили 22-летнее расследование под руководством эксперта-криминалиста Мигеля Лоренте. Чтобы разгадать тайну, они проверили крошечные образцы останков, захороненных в Севильском соборе.

"У нас есть ДНК Христофора Колумба, очень частичное, но достаточное. У нас есть ДНК Эрнандо Колонна, его сына. И в Y-хромосоме (мужской), и в митохондриальной ДНК (переданной матерью) Эрнандо есть черты, совместимые с еврейским происхождением", – отметил Лоренте, назвав такой результат "почти абсолютно надежным".

Колумб умер в Вальядолиде в Испании в 1506 году, однако просил, чтобы его похоронили на острове Эспаньола, который сегодня разделяют Доминиканская Республика и Гаити. Останки путешественника перевезли туда в 1542 году. В 1795 году их перезахоронили на Кубе, а в 1898 году – в Севилье.

Из истории известно, что в Испании проживало около 300 тысяч евреев до того, как католические монархи Изабелла и Фердинанд поставили евреев и мусульман перед выбором: перейти в католическую веру или покинуть страну. Многие из них расселились по всему миру. Слово "сефард" происходит от "Сефарада", то есть "Испания" на иврите.

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