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Ученые впервые создали 3D-модель затонувшего в 1915 году корабля: капитан Шеклтон и весь экипаж чудом выжили. Фото

Инна Василюк
Наука Обоз
3 минуты
1,2 т.
Ученые впервые создали 3D-модель затонувшего в 1915 году корабля: капитан Шеклтон и весь экипаж чудом выжили. Фото

Более 100 лет корабль сэра Эрнеста Шеклтона "Выносливость" (Endurance) был спрятан в ледяных водах Антарктиды. Однако ученым удалось впервые создать 3D-модель затонувшего судна.

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Цифровое сканирование состоит из 25 000 изображений высокого разрешения. Его создали как часть нового документального фильма под названием "Выносливость", который можно будет увидеть в кинотеатрах, пишет BBC.

Невыносливая "Выносливость"

Сэр Эрнест Шеклтон был англо-ирландским исследователем, возглавлявшим Имперскую трансантарктическую экспедицию, которая намеревалась осуществить первое наземное сечение Антарктиды. Однако эксперты говорят, что эта миссия была обречена изначально.

Ученые впервые создали 3D-модель затонувшего в 1915 году корабля: капитан Шеклтон и весь экипаж чудом выжили. Фото

"Выносливость" оказалась совсем не выносливой. Уже через несколько недель после отправления из Южной Джорджии, корабль застрял во льду. Судно с экипажем на борту несколько месяцев дрейфовало, прежде чем был издан приказ покинуть корабль.

Ученые впервые создали 3D-модель затонувшего в 1915 году корабля: капитан Шеклтон и весь экипаж чудом выжили. Фото

Шеклтон и остальные члены экипажа были вынуждены пройти сотни километров по льду, суше и морю, чтобы добраться до безопасного места. Чудом все 27 моряков выжили. Эта интересная история была записана в дневниках членов экипажа, которые войдут в документальный фильм "Выносливость".

Премьера фильма состоится на Лондонском кинофестивале 12 октября, а в кинотеатрах Великобритании выйдет 14 октября.

Исследование затонувшего судна

Новое 3D-сканирование было сделано с помощью подводных роботов, нанесших на карту обломки со всех углов, сделав тысячи фотографий. Затем их слепили вместе, чтобы создать цифрового двойника "Выносливости".

Команда экспертов исследовала сканирование в поисках мелких деталей, каждая из которых рассказывает историю, связывающую прошлое с настоящим. В частности, на изображениях можно увидеть разбросанные по палубе тарелки, которые экипаж использовал каждый день.

Ученые впервые создали 3D-модель затонувшего в 1915 году корабля: капитан Шеклтон и весь экипаж чудом выжили. Фото

На следующем фото можно увидеть сапог, который мог принадлежать второму командиру судна – Фрэнку Уайлду.

Ученые впервые создали 3D-модель затонувшего в 1915 году корабля: капитан Шеклтон и весь экипаж чудом выжили. Фото

Одной из самых интересных находок на "Выносливости" является сигнальная пушка, о которой упоминается в журналах экипажа. По словам исследователей, фотограф экспедиции Фрэнк Герли выпустил сигнальную ракету, когда покидал тонущий корабль.

Ученые впервые создали 3D-модель затонувшего в 1915 году корабля: капитан Шеклтон и весь экипаж чудом выжили. Фото

"Герли держал этот сигнальный пистолет и стрелял из него в воздух с помощью мощного детонатора. Мы возвращаемся спустя более 100 лет, и вот тот сигнальный пистолет, невероятно", – подчеркнул доктор Джон Ширс, возглавлявший экспедицию по поиску судна.

Нико Винсент из Deep Ocean Search, разработавший технологию для сканирования вместе с Voyis Imaging и Университетом Макгилла, сказал, что цифровая копия предлагает новый способ изучения корабля.

"Это просто невероятно. Затонувший корабль почти невредим, будто он затонул вчера", – сказал Винсент, также являвшийся одним из руководителей экспедиции.

По словам исследователя, сканирование может быть использовано учеными для изучения морской жизни, заселившей затонувший корабль, для анализа геологии морского дна и обнаружения новых артефактов.

Ранее OBOZ.UA писал, что на дне океана обнаружили корабль известного исследователя Антарктики Эрнеста Шеклтона.

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