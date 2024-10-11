Ученые впервые создали 3D-модель затонувшего в 1915 году корабля: капитан Шеклтон и весь экипаж чудом выжили. Фото

Более 100 лет корабль сэра Эрнеста Шеклтона "Выносливость" (Endurance) был спрятан в ледяных водах Антарктиды. Однако ученым удалось впервые создать 3D-модель затонувшего судна.

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Цифровое сканирование состоит из 25 000 изображений высокого разрешения. Его создали как часть нового документального фильма под названием "Выносливость", который можно будет увидеть в кинотеатрах, пишет BBC.

Невыносливая "Выносливость"

Сэр Эрнест Шеклтон был англо-ирландским исследователем, возглавлявшим Имперскую трансантарктическую экспедицию, которая намеревалась осуществить первое наземное сечение Антарктиды. Однако эксперты говорят, что эта миссия была обречена изначально.

"Выносливость" оказалась совсем не выносливой. Уже через несколько недель после отправления из Южной Джорджии, корабль застрял во льду. Судно с экипажем на борту несколько месяцев дрейфовало, прежде чем был издан приказ покинуть корабль.

Шеклтон и остальные члены экипажа были вынуждены пройти сотни километров по льду, суше и морю, чтобы добраться до безопасного места. Чудом все 27 моряков выжили. Эта интересная история была записана в дневниках членов экипажа, которые войдут в документальный фильм "Выносливость".

Премьера фильма состоится на Лондонском кинофестивале 12 октября, а в кинотеатрах Великобритании выйдет 14 октября.

Исследование затонувшего судна

Новое 3D-сканирование было сделано с помощью подводных роботов, нанесших на карту обломки со всех углов, сделав тысячи фотографий. Затем их слепили вместе, чтобы создать цифрового двойника "Выносливости".

Команда экспертов исследовала сканирование в поисках мелких деталей, каждая из которых рассказывает историю, связывающую прошлое с настоящим. В частности, на изображениях можно увидеть разбросанные по палубе тарелки, которые экипаж использовал каждый день.

На следующем фото можно увидеть сапог, который мог принадлежать второму командиру судна – Фрэнку Уайлду.

Одной из самых интересных находок на "Выносливости" является сигнальная пушка, о которой упоминается в журналах экипажа. По словам исследователей, фотограф экспедиции Фрэнк Герли выпустил сигнальную ракету, когда покидал тонущий корабль.

"Герли держал этот сигнальный пистолет и стрелял из него в воздух с помощью мощного детонатора. Мы возвращаемся спустя более 100 лет, и вот тот сигнальный пистолет, невероятно", – подчеркнул доктор Джон Ширс, возглавлявший экспедицию по поиску судна.

Нико Винсент из Deep Ocean Search, разработавший технологию для сканирования вместе с Voyis Imaging и Университетом Макгилла, сказал, что цифровая копия предлагает новый способ изучения корабля.

"Это просто невероятно. Затонувший корабль почти невредим, будто он затонул вчера", – сказал Винсент, также являвшийся одним из руководителей экспедиции.

По словам исследователя, сканирование может быть использовано учеными для изучения морской жизни, заселившей затонувший корабль, для анализа геологии морского дна и обнаружения новых артефактов.

Ранее OBOZ.UA писал, что на дне океана обнаружили корабль известного исследователя Антарктики Эрнеста Шеклтона.

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