5-10 секунд будет оптимально: ученые раскрыли интересный факт об объятиях и посоветовали, как успокоиться, если рядом никого нет

В международном аэропорту Данидина на Южном острове Новой Зеландии решили ввести трехминутное ограничение на объятия в зоне высадки аэропорта, чтобы уменьшить толпу. А пассажирам, желающим подольше попрощаться, предлагают перейти на автостоянку.

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Психологи подчеркивают, что даже 5-10 секунд объятий дарят ряд физических и психологических предпочтений. Если же никого рядом нет, помогут и самообъятия, пишет TheGuardian.

"Основной метод социальной связи для создания отношений – это физическое прикосновение", – сказал профессор Робин Данбар, эволюционный психолог из Оксфордского университета и автор книги "Социальный мозг".

"Происходящее под поверхностью - это срабатывание высокоспециализированной нейронной системы в коже, которая реагирует на очень конкретную стимуляцию - легкое, медленное поглаживание со скоростью 3 см в секунду - и это запускает систему эндорфинов в мозге, благодаря чему чувствуется спокойствие и расслабление", – объяснил ученый.

Хотя высвобождение эндорфинов помогает строить и поддерживать близкие отношения, преимущества объятий распространяются на другие сферы здоровья и благополучия, говорят специалисты.

"Многие из нас знают, что обнимать приятно, но мы редко останавливаемся и думаем о других положительных последствиях объятий", – подчеркнул профессор Майкл Банисси, социальный нейробиолог из Бристольского университета и автор книги "Когда мы касаемся".

Во-первых, объятия могут влиять на нашу иммунную реакцию, говорят специалисты. Исследователи из Университета Карнеги-Меллона в США обнаружили корреляцию между тем, как часто люди чувствуют объятия, и их способностью бороться с простудой. Те, кто получал регулярные объятия в течение 14 дней до контакта с вирусом обычной простуды, имели меньше шансов заразиться, и испытывали меньше серьезных симптомов по сравнению с теми, кто не занимался.

Другое исследование показало, что женщины, занимавшие своего партнера перед тем, как испытать стресс, имели более низкую биологическую реакцию на стресс по сравнению с теми, кто не получал объятий.

"В контексте поездки в аэропорт и вылета объятия могут быть полезны с точки зрения управления уровнем тревоги или стресса людей. Три минуты может быть достаточно", – предположил Майкл Банисси.

"С другой стороны, мы знаем, что на ощупь и объятия оказывает большое влияние контекст, поэтому прикосновение должно быть желательным и соответствующим. Есть определенный риск, если ограничить это временем, люди могут чувствовать себя немного напряженными по этому поводу", – сказал профессор.

Перекрестные объятия

Ученые различают несколько видов объятий. Наиболее распространены перекрестные объятия – когда люди скрещивают руки на плечах и талии друг друга. Но здесь имеет значение длительность.

"Если объятия слишком короткие, люди не обязательно ощутят преимущества с точки зрения эмоциональной близости. Но если они слишком длинные, люди могут начать чувствовать себя некомфортно. 5-10 секунд будет оптимальным временем для объятий", – отметил Банисси.

Всеобъемлющие объятия

Когда человек чувствует подавленность или получил ужасную новость, крепкие объятия могут успокоить и эмоционально поддержать, говорят эксперты. "Это когда кто-то поглощает вас руками, приближаясь очень близко", – объяснил Майкл Банисси.

Медвежьи объятия

По словам экспертов, медвежьи объятия – это случайное проявление эмоций, без особого содержания и нежностей. "Медвежьи объятия часто являются праздничным явлением, как воссоединение семьи или признание какого-либо достижения", – добавил Банисси.

Спортивные объятия

Физические жесты являются общей чертой командных видов спорта. Сюда относятся полуобъятия, говорят ученые. "Если вы посмотрите, как часто члены команды участвуют в положительных прикосновениях, включая объятия, а также такие вещи, как удары кулаками и дача пять, вы увидите, что команды, которые делают это чаще в начале сезона, часто побеждают больше игр. Есть какая-то связь с объятиями и сплоченностью команды", – сказал социальный нейробиолог.

Объятия глобального лидера

Объятия в профессиональной среде могут казаться неуместными, говорят эксперты. Неудивительно, что политики выглядят часто неудобно, когда проявляют эмоции. "Сдержанные формы прикосновений в профессиональной среде создают основу для таких вещей, как сотрудничество и доверие. Люди, которые чаще руко сжимаются перед деловыми переговорами, с большей вероятностью достигнут взаимовыгодных результатов", – подчеркнул Банисси.

Самообъятия

По словам психологов, объятия перед стрессовым событием могут помочь смягчить эмоциональное воздействие. Но если рядом нет человека, который может обнять, следует приложить собственные ладони к сердцу, животу или погладить себя по руке.

Когда ученые из Университета Гете в Германии сравнили влияние самоуспокаивающих жестов с объятиями от кого-то другого, они обнаружили, что обе группы высвобождали меньшее количество гормона стресса кортизола в ответ на стрессовую ситуацию.

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