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5-10 секунд будет оптимально: ученые раскрыли интересный факт об объятиях и посоветовали, как успокоиться, если рядом никого нет

Инна Василюк
Наука Обоз
5 минут
639
5-10 секунд будет оптимально: ученые раскрыли интересный факт об объятиях и посоветовали, как успокоиться, если рядом никого нет

В международном аэропорту Данидина на Южном острове Новой Зеландии решили ввести трехминутное ограничение на объятия в зоне высадки аэропорта, чтобы уменьшить толпу. А пассажирам, желающим подольше попрощаться, предлагают перейти на автостоянку.

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Психологи подчеркивают, что даже 5-10 секунд объятий дарят ряд физических и психологических предпочтений. Если же никого рядом нет, помогут и самообъятия, пишет TheGuardian.

"Основной метод социальной связи для создания отношений – это физическое прикосновение", – сказал профессор Робин Данбар, эволюционный психолог из Оксфордского университета и автор книги "Социальный мозг".

5-10 секунд будет оптимально: ученые раскрыли интересный факт об объятиях и посоветовали, как успокоиться, если рядом никого нет

"Происходящее под поверхностью - это срабатывание высокоспециализированной нейронной системы в коже, которая реагирует на очень конкретную стимуляцию - легкое, медленное поглаживание со скоростью 3 см в секунду - и это запускает систему эндорфинов в мозге, благодаря чему чувствуется спокойствие и расслабление", – объяснил ученый.

Хотя высвобождение эндорфинов помогает строить и поддерживать близкие отношения, преимущества объятий распространяются на другие сферы здоровья и благополучия, говорят специалисты.

"Многие из нас знают, что обнимать приятно, но мы редко останавливаемся и думаем о других положительных последствиях объятий", – подчеркнул профессор Майкл Банисси, социальный нейробиолог из Бристольского университета и автор книги "Когда мы касаемся".

Во-первых, объятия могут влиять на нашу иммунную реакцию, говорят специалисты. Исследователи из Университета Карнеги-Меллона в США обнаружили корреляцию между тем, как часто люди чувствуют объятия, и их способностью бороться с простудой. Те, кто получал регулярные объятия в течение 14 дней до контакта с вирусом обычной простуды, имели меньше шансов заразиться, и испытывали меньше серьезных симптомов по сравнению с теми, кто не занимался.

Другое исследование показало, что женщины, занимавшие своего партнера перед тем, как испытать стресс, имели более низкую биологическую реакцию на стресс по сравнению с теми, кто не получал объятий.

5-10 секунд будет оптимально: ученые раскрыли интересный факт об объятиях и посоветовали, как успокоиться, если рядом никого нет

"В контексте поездки в аэропорт и вылета объятия могут быть полезны с точки зрения управления уровнем тревоги или стресса людей. Три минуты может быть достаточно", – предположил Майкл Банисси.

"С другой стороны, мы знаем, что на ощупь и объятия оказывает большое влияние контекст, поэтому прикосновение должно быть желательным и соответствующим. Есть определенный риск, если ограничить это временем, люди могут чувствовать себя немного напряженными по этому поводу", – сказал профессор.

Перекрестные объятия

Ученые различают несколько видов объятий. Наиболее распространены перекрестные объятия – когда люди скрещивают руки на плечах и талии друг друга. Но здесь имеет значение длительность.

5-10 секунд будет оптимально: ученые раскрыли интересный факт об объятиях и посоветовали, как успокоиться, если рядом никого нет

"Если объятия слишком короткие, люди не обязательно ощутят преимущества с точки зрения эмоциональной близости. Но если они слишком длинные, люди могут начать чувствовать себя некомфортно. 5-10 секунд будет оптимальным временем для объятий", – отметил Банисси.

Всеобъемлющие объятия

Когда человек чувствует подавленность или получил ужасную новость, крепкие объятия могут успокоить и эмоционально поддержать, говорят эксперты. "Это когда кто-то поглощает вас руками, приближаясь очень близко", – объяснил Майкл Банисси.

5-10 секунд будет оптимально: ученые раскрыли интересный факт об объятиях и посоветовали, как успокоиться, если рядом никого нет

Медвежьи объятия

По словам экспертов, медвежьи объятия – это случайное проявление эмоций, без особого содержания и нежностей. "Медвежьи объятия часто являются праздничным явлением, как воссоединение семьи или признание какого-либо достижения", – добавил Банисси.

5-10 секунд будет оптимально: ученые раскрыли интересный факт об объятиях и посоветовали, как успокоиться, если рядом никого нет

Спортивные объятия

Физические жесты являются общей чертой командных видов спорта. Сюда относятся полуобъятия, говорят ученые. "Если вы посмотрите, как часто члены команды участвуют в положительных прикосновениях, включая объятия, а также такие вещи, как удары кулаками и дача пять, вы увидите, что команды, которые делают это чаще в начале сезона, часто побеждают больше игр. Есть какая-то связь с объятиями и сплоченностью команды", – сказал социальный нейробиолог.

5-10 секунд будет оптимально: ученые раскрыли интересный факт об объятиях и посоветовали, как успокоиться, если рядом никого нет

Объятия глобального лидера

Объятия в профессиональной среде могут казаться неуместными, говорят эксперты. Неудивительно, что политики выглядят часто неудобно, когда проявляют эмоции. "Сдержанные формы прикосновений в профессиональной среде создают основу для таких вещей, как сотрудничество и доверие. Люди, которые чаще руко сжимаются перед деловыми переговорами, с большей вероятностью достигнут взаимовыгодных результатов", – подчеркнул Банисси.

5-10 секунд будет оптимально: ученые раскрыли интересный факт об объятиях и посоветовали, как успокоиться, если рядом никого нет

Самообъятия

По словам психологов, объятия перед стрессовым событием могут помочь смягчить эмоциональное воздействие. Но если рядом нет человека, который может обнять, следует приложить собственные ладони к сердцу, животу или погладить себя по руке.

5-10 секунд будет оптимально: ученые раскрыли интересный факт об объятиях и посоветовали, как успокоиться, если рядом никого нет

Когда ученые из Университета Гете в Германии сравнили влияние самоуспокаивающих жестов с объятиями от кого-то другого, они обнаружили, что обе группы высвобождали меньшее количество гормона стресса кортизола в ответ на стрессовую ситуацию.

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