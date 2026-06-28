В Чернобыле заметили уникальное стадо коров. Видео

В Чернобыльской зоне заметили уникальное стадо коров. За годы жизни вдали от людей животные одичали, поэтому встретить их – невероятная удача.

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Стадо передвигается по лесу практически бесшумно, в нём появилось пополнение, а при необходимости вожак стада вступает в схватку с лесными хищниками, защищая своих. Редкие кадры показали сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Уникальное стадо коров снова заметили в Чернобыльской зоне

Сотрудники заповедника ранее уже показывали одичавшее стадо коров, обитающее в лесах Чернобыльской зоны. Теперь же им посчастливилось увидеть животных снова.

"Многие из наших подписчиков спрашивали о судьбе одичавшего стада, и наконец-то у нас есть хорошие новости! Летом отследить этих животных чрезвычайно сложно. В лесу достаточно корма, поэтому они не привязаны к определенным местам, полны сил и легко, почти бесшумно передвигаются по знакомой территории. Стоит лишь приблизиться, и стадо мгновенно растворяется среди деревьев, оставаясь незамеченным даже для опытного следопыта", – говорится в сообщении на странице заповедника в Facebook.

Специалисты рассказали, что сейчас стадо увеличилось: в нем появился телёнок.

"Сейчас для животных самое важное – сохранить молодое поколение. Телёнок, родившийся в начале весны, уже уверенно держится рядом со взрослыми и каждый день учится всем тонкостям жизни в дикой природе. Именно поэтому стадо особенно осторожно, а застать его во время дневного отдыха – большая удача", – пояснили в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.

Защищает стадо его вожак, которому сотрудники заповедника дали имя Рябко. При необходимости он вступает в схватку и с волками, и с медведями.

"Приятно сообщить, что вожак стада Рябко полностью восстановился после тяжелых испытаний. Зимой он мужественно защищал стадо от волков, а весной получил травмы в героической схватке с медведем. Сегодня он снова уверенно выполняет роль охранника: пока взрослые животные быстро уводили теленка в безопасное место, Рябко оставался на страже, готовый в любой момент встать на защиту своей семьи", – говорится в сообщении.

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