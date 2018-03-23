25 березня є знаменною датою для української держави: святкуватимемо День Служби безпеки України. Служба безпеки України – це державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує безпеку України.

Спершу дещо окреслимо поле діяльності цієї організації, адже до компетенції СБУ належить більше, ніж ми можемо собі уявити. Саме вони захищають Україну від усіх можливих внутрішніх та зовнішніх загроз. Її співробітники протидіють організаціям і окремим особам, метою яких є підрив національної державності, порушення суверенітету та територіальної цілісності України.

Сили Служби безпеки України захищають державу від насильницьких змін конституційного ладу, від посягань на територіальну цілісність України, від пропаганди війн та насильства, від розпалювання міжетнічної, расової і релігійної ворожнеч.

Якщо згадати Локка, то на примітивному рівні можна виокремити три методи управління народом це силовий, фінансовий та релігійний. Вірогідно, дехто асоціює СБУ саме з імперативним силовим управлінням, але таке судження є хибним. СБ України на сьогоднішній день забезпечує існування необхідної адекватної системи реагування та знешкодження зовнішніх та внутрішніх загроз.

Знову таки, посилаючись на Локка: люди, за природою своєю, є вільними та рівними, але ця свобода дій та рівність є відносною, а у деяких контекстах навіть лише формальною. Висловлюючись глобально: люди не здатні мирно уживатись один з одним, реалізовувати свої інтереси, при цьому не порушуючи фундаментальні права та інтереси інших людей, особливо тих, хто проживає в інших країнах. Отож саме спецслужба унеможливлює приховану діяльність на шкоду нашій країні, а фактично – це на шкоду кожному з нас, з боку недружніх держав.

Державна система повинна функціонувати для досягнення та підтримки тої єдиної мети, задля якої взагалі існує такий інститут, як держава, а саме: захист життя, свободи та майна своїх громадян, повноцінне забезпечення їх прав та свобод.

Саме для цього і існує СБУ, яка щодня запобігає зовнішнім та внутрішнім загрозам безпеки України, саме для цього СБУ присікає розвідувальні та терористичні посягання служб іноземних держав на нашу суверенність та незалежність. Крім того, саме СБУ усуває умови та фактори сприяння виникненню загроз.

Служба безпеки України несе почесну варту захисту державних інтересів, виявляючи, попереджуючи, локалізуючи та знешкоджуючи будь-які загрози. Отож 25 березня привітаймо усіх співробітників Служби безпеки України з їх професійним святом, адже саме їм ми завдячуємо миром та спокоєм у наших будинках, містах та країні!

Слава Україні!